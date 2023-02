9 tips voor een alcoholvrij leven zonder dat het saai wordt

Hoe raken we van onze collectieve drankzucht af zonder er ook nog eens slecht geluimd bij te lopen?

Kan je je amuseren op een feest zonder alcohol? Hoe ontspan je zonder een glaasje na een moeilijke dag op het werk? En is een skivakantie zonder après-ski wel mogelijk?

Alcohol is een venijnig goedje dat je brein voortdurend doet hunkeren naar sterkte stimuli. Drank wekt twee tot tien keer meer van het geluksstofje dopamine op dan ‘gewone’ beloningen en door jarenlang met dat dopaminesysteem te knoeien, gaan je hersenen tijdens een nuchtere periode een tijdje minder dopamine aanmaken om de balans te herstellen. Je bent minder gemotiveerd en geïnteresseerd in je omgeving, wat gevoelens van saaiheid en apathie opwekt.

Stoppen met alcohol doe je niet zonder slag of stoot. Het is een heuse levensstijlverandering. Probeer het dus zo aangenaam mogelijk te maken.

Stop met klagen. Het is een self-fulfilling prophecy. Als je de hele tijd denkt dat er allemaal niets meer aan is, dat een alcoholvrij leven een vreselijke zaak is, dan zal het ook zo zijn. Wanneer je de hele tijd klaagt, creëer je zelf een nare ervaring en dat probeer je best zo veel mogelijk te vermijden.

Zeg niet ‘ik drink nooit nog alcohol’. Het idee van iets ‘nooit meer doen’ is sowieso al een negatieve gedachte en helpt je niet vooruit. Begin elke dag met het voornemen: ‘Vandaag drink ik niet. Daarna zien we wel weer.’ Het niet nemen van het eerste drankje is cruciaal.

Maak een lijst van dingen die je gelukkig maken. Is het mogelijk om na een zware werkdag ook te ontspannen zonder alcohol? Zoek naar nieuwe dingen om te doen waar je blij van wordt: een wandeling, warm bad, een koffie met een lekker koekje in een dekentje gewikkeld op de bank met een goed boek.

Denk aan het geld. Je houdt een aardige duit over wanneer je niet meer drinkt, vooral wanneer je vaak buitenshuis drinkt. Een gemiddelde Belg besteedt jaarlijks 462 euro aan alcoholische dranken. Met dat bedrag kun je al een mooie vakantie boeken. Ook met de tijd die je niet langer verspilt aan het uitzieken van een kater, kun je heel wat leuks doen.

Vermijd alcoholvrije varianten. Door 0.0-biertjes of mocktails te kiezen, gaan je hersenen op zoek naar alcohol maar vinden ze die niet. Gevolg: je blijft achter met een teleurgesteld gevoel.

© Getty Images

Verleg je focus. Stemt het idee van vakantie zonder drinken je droevig? Herinner jezelf aan alle andere redenen waarom je op vakantie gaat: natuur, cultuur, zon, geen to-dolijst, uren lang boeken lezen, uitslapen,… Of vind je uiteten gaan zonder wijntje maar niks? Ga dan eens uiteten aan het begin van de dag door uitgebreid te ontbijten in een koffiebar met een goede barista.

Wees eerlijk met jezelf. Durf ook eens na te denken over waarom je je leven zo saai vindt zonder die artificiële dopamineboost. Voel je je enkel goed tijdens een avondje drinken? Dan is het misschien tijd om je leven eens onder de loep te nemen. We hebben het allemaal druk druk druk, maar staan zelden stil om over de dingen na te denken. Wat zijn jouw echte passies? Waarin kun je jezelf verliezen? Waar krijg je energie van? Met wie heb je authentieke gesprekken? We hebben maar twee levens, het tweede begint wanneer je beseft dat je er maar één hebt.

Aanvaard de saaiheid. Geef toe aan jezelf dat je je ellendig voelt. Dat je eenzaam bent wanneer je vrienden wel nog dat glas drinken. Het is normaal. Saaiheid is bovendien de vijand niet, maar een deel van het leven. Saaiheid betekent alvast dat je geen redenen hebt om je zorgen te maken over andere dingen in het leven.

Geef het tijd. Je brein heeft tijd nodig om het dopaminesysteem opnieuw in balans te brengen. Weet dat deze monotone periode van voorbijgaande aard is. Een nuchter leven is geen tranendal, het is gewoon een manier waarop je hersenen proberen om te gaan met het plotse verlies aan dopamine.

Vragen over je alcoholgebruik? Bezorgd om iemand? Nood aan informatie? Bel 078 15 10 20 of check www.druglijn.be en stel je vraag via chat of mail.