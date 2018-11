6 makkelijke methodes om te vermageren: wat werkt, wat niet?

Dit werkt wel

1. Mindful eating

Mindfulness als methode om te vermageren heeft enig effect. Vergelijkend onderzoek toont aan dat het gemiddelde gewichtsverlies bij deelnemers die mindfulnesstraining volgen ongeveer 3,4 kg bedraagt na 16 weken. Waarschijnlijk houd je je eetgedrag beter onder controle als je je bij iedere hap bewust bent van wat je in je mond stopt. Mindfulness werkt vooral in combinatie met een gezond dieet en een beweegprogramma: het kan beide versterken.

2. Naar het werk fietsen

De wijze van woon-werkverkeer heeft een impact op de body mass index (BMI) en het vetpercentage. Dat blijkt uit onderzoek. Mannen en vrouwen die altijd met de auto naar het werk gaan, zijn gemiddeld dikker dan zij die naar het werk fietsen: de BMI is zelfs meer dan 1 punt lager. Mensen die naar het werk fietsen hebben ook enkele procenten minder lichaamsvet. Zij die naar het werk stappen, zijn ook slanker dan de autogebruikers, maar minder slank dan fietsers. Voor mensen die tijd noch zin hebben om te sporten, is het zinvol om zoveel mogelijk de fiets te gebruiken als transportmiddel.

3. Iedere dag op de weegschaal staan

De Caloric Titration Method (CTM) is een eenvoudige methode die enkel vraagt om iedere dag op de weegschaal te gaan staan, het liefst op hetzelfde moment (bijvoorbeeld iedere ochtend voor het ontbijt), en je gewicht online in te geven in een tool. De schommelingen in je gewicht worden bijgehouden in een grafiek, zodat je altijd kunt zien hoe je gewicht evolueert. Het doel is steeds 1 % gewicht te verliezen. De grafiek toont een streeflijn waar je naartoe moet. Zodra je die haalt, en je gewicht stabiliseert, verschijnt een nieuwe streeflijn, met weer 1 % gewichtsverlies. Enzovoort. Wie zich wil registreren voor de CTM-methode moet eerst een 5 minuten durende video bekijken met uitleg en komt daarna automatisch bij een registratieformulier terecht. We vonden helaas geen gelijkaardige tool in het Nederlands. Iedere dag op de weegschaal staan en je gewicht noteren, houd je ook al gefocust.

Dit werkt NIET

4. Een fitnesstracker dragen

Een bandje om je arm dat je aanmoedigt om te sporten met als doel vermageren mag dan een populair gadget zijn, het blijkt niet voldoende om gewicht te verliezen. Polsbandjes die je aanmoedigen om meer te bewegen, op tijd recht te staan of je stappen tellen, werken zeer tijdelijk. Mensen houden het vaak niet langer dan 6 weken vol en dat is niet genoeg om effectief te vermageren. Uit de studies die de effecten van deze trackers evalueren, blijkt vroegtijdig afhaken steeds het grootste probleem.

5. Vetverbranders slikken

Vetverbranders zijn supplementen die gewichtsverlies beloven, omdat ze de vetverbranding zouden stimuleren. In de Verenigde Staten gaat het om een miljardenbusiness en ook bij ons loopt de verkoop als een trein. De wetenschappelijke studies waarmee vaak geschermd wordt, gaan over de effecten van stoffen, waaronder cafeïne, carnitine, kelp, capsaïcine..., die de vetverbranding zouden stimuleren. Dat doen sommige ingrediënten inderdaad, maar in zeer beperkte mate. De dagelijkse inname van capsaïcine, bijvoorbeeld, verhoogt het dagelijkse energieverbruik met 70 tot 95 kcal. Om 1 kilo lichaamsvet te verbranden, moet je wel tussen 7.700 en 9.000 kcal extra verbranden. Omgerekend in vetverbranders slik je voor 1 kg meer dan 100 dagen pillen.

6. Groene of zwarte thee drinken

Er circuleren enkele theorieën over de gunstige effecten van groene en zwarte thee op het lichaamsgewicht. Volgens de enen zou de thee via een invloed op de darmflora tot een lagere opname van calorieën leiden. Anderen menen dat antioxidanten in de thee de vetverbranding stimuleren. Naast dierproeven met thee-extracten werden er ook enkele studies bij mensen gedaan. De resultaten zijn niet eenduidig. Sommige studies vinden een heel beperkt effect dat in werkelijkheid amper betekenis heeft, andere vinden geen effect. Vaak zijn de studies gebaseerd op capsules met thee-extracten en niet op thee drinken. Regelmatig een kop groene of zwarte thee kan smaken, maar verwacht niet dat je ermee afvalt.