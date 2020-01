Bloedzuigertherapie, pendelen, vacuümtherapie, iriscopie, klei drinken, ioniserende juwelen, urinetherapie... Wat is het? En waarom waag je je er maar beter niet aan? Tenzij je te veel geld hebt.

1. Bloedzuigertherapie

In de 17de eeuw waren aderlatingen de standaardbehandeling voor alle mogelijke kwalen: men sneed in een bloedvat en tapte wat bloed af. Soms sneed men helaas te diep en bloedde de patiënt dood. Bloedzuigers boden een meer verfijnde manier om bloed af te tappen. Deze wormachtige verwanten van de regenworm hebben zuignappen aan beide uiteinden. Ze zuigen zich vast en voeden zich met bloed van dier en mens. Om te voorkomen dat het bloed stolt, geven ze stoffen af die het stollen tegengaan (zoals hirudine). De bloedzuigertherapie (een vorm van aderlaten) is lang verlaten, maar toch zijn vandaag nog zogenaamde hirudotherapeuten actief die mensen met bloedzuigers behandelen tegen allerhande kwalen. Aan een aantal van de stoffen die ze vrijgeven, worden allerlei geneeskrachtige eigenschappen toegedicht, waarvoor het bewijs grotendeels ontbreekt.

...

'Stralingsblockers' zijn klevers die je op je smartphone kleeft om schadelijke elektromagnetische straling tegen te houden. Nochtans werden voor de elektromagnetische straling die ontstaat bij smartphone-gebruik geen nadelige gezondheidseffecten vastgesteld: daarvoor heeft ze te lage frequenties. Bij laagfrequente straling kan weefsel enkel opwarmen en worden molecules niet gewijzigd (in tegenstelling tot bij hoogfrequente straling, zoals röntgenstralen). Theoretisch kunnen laagfrequente stralen wel schade berokkenen door weefsel op te warmen, maar dan moet je lichaamstemperatuur al meer dan 1°C stijgen, wat nooit het geval is bij gebruik van een smartphone. Wat de stickers dan wel doen, weet niemand. De stralen worden alvast niet 'opgeslorpt', anders zou je smartphone niet meer werken. Volgens sommige fabrikanten houden de stickers enkel het schadelijke gedeelte tegen, maar ze vermelden nergens wat ze daarmee bedoelen. De verkoop van deze kleinoden (ze kosten tot 50 euro per stuk) is louter gebaseerd op stralingsangst. In de jaren 60 beweerde de Zwitserse psychiater Max Lüscher dat iemands kleurvoorkeur iets zegt over diens persoonlijkheid. Op basis van dat idee ontwikkelde Lüscher een kleurentest. Een tijdgenoot, de Amerikaanse arts Alexander Schauss, nam de test als vertrekpunt voor een theorie die stelde dat je met kleur emoties kunt beïnvloeden. Van de tint roze zou je rustiger worden. De theorie van Schauss werd zelfs toegepast in gevangenissen, die roze werden geschilderd om de gedetineerden te kalmeren. In een gevangenis in Seattle bijvoorbeeld werden alle cellen roze geverfd. Daarna nam het aantal gewelddadige incidenten sterk af, beweerde de gevangenisdirectie, waardoor de kleur roze het etiket 'rustgevend' verwierf. Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van roze op de bloeddruk en de spiertonus, parameters die gecorreleerd worden met agressief gedrag, kon dat echter niet bevestigen. De vacuümtherapie moet allerhande been- en voetklachten veroorzaakt door een slechte bloedcirculatie verhelpen. Denk aan spataders, diabetische voet of etalagebenen. Door drukvermindering in de vacuümtank zou het bloed beter stromen, tot in de kleinste bloedvaatjes (haarvaatjes). Doordat beenweefsel beter doorbloed wordt, zouden pijn en andere beenklachten al na enkele sessies verminderen en zelfs verdwijnen. Die bewering blijkt niet correct. In 2016 werd de vacuümtherapie onderzocht in een Nederlandse studie bij 80 patiënten met etalagebenen (vernauwde bloedvaten in de benen, met pijn bij het stappen). 40 werden behandeld met vacuümtherapie, in totaal 12 keer 30 minuten, terwijl de andere 40 ook in de tank geschoven werden maar zonder drukverandering (nepbehandeling). Na afloop vond men geen enkel verschil tussen vacuümtherapie en nep. De theorie houdt ook geen steek, stellen vaatchirurgen. Etalagebenen worden bij voorkeur behandeld met wandeltherapie in combinatie met leefstijlaanpassingen. De iriscopie is een alternatieve vorm van geneeskunst waarbij ziekten worden afgelezen aan vlekjes en ringen op het regenboogvlies (iris) van de ogen. Iriscopisten maken gebruik van 20 verschillende kleurenkaarten om je gezondheidstoestand af te lezen uit je ogen, zonder verder onderzoek. De theorie werd in 1866 bedacht door de Hongaar Ignaz von Péczely. Als 10-jarige jongen ontdekte hij zwarte vlekjes op de iris van een uil met een gebroken pootje. De vlekjes waren hem niet opgevallen toen de uil nog geen gebroken pootje had. Ignaz deed enkele experimenten met konijntjes, waarvan hij pootjes brak en daarbij kleurveranderingen in de iris bestudeerde. Von Péczely ging geneeskunde studeren, maar haalde nooit een diploma. Vandaag zijn nog altijd iriscopisten actief. Alle studies naar de effectiviteit van de iriscopie vielen negatief uit. Pure kwakzalverij. De 'zappicator' is een toestelletje dat volgens de makers bacteriën, virussen en parasieteitjes uit eten en drinken 'elektrocuteert', simpelweg door de producten erop te leggen: dankzij magische trillingen worden ongewenste entiteiten selectief uitgeschakeld. Meer nog, ook chemische stoffen en zware metalen worden op wonderbaarlijke wijze onklaar gemaakt. Volgens de bedenker is alles wat gezond is 'magnetisch noord', en alles wat ziek is 'magnetisch zuid'. Organen die vervuild zijn met zware metalen zijn bijvoorbeeld 'magnetisch zuid', kanker is 'magnetisch zuid', terwijl gezond, vers voedsel 'magnetisch noord' is en 'gedenatureerd' voedsel 'magnetisch zuid'. De uitvindster van de onzinnige theorie is de Amerikaanse Hulda Clark, een natuurgenezeres die via 'elektrische frequentietherapie' ook tal van kankerpatiënten behandelde. Zelf overleed ze in 2009 aan de ziekte van Kahler, een vorm van botkanker die ze blijkbaar niet weggezapt kreeg. Haar zappicators worden nog steeds te koop aangeboden.Is uw kind hypergevoelig? Lijkt het anders dan de anderen? Verzet het zich tegen uw autoriteit en eist het meer vrijheid? Dat moet dan wel de puberteit zijn. Niet per se voor een groep mensen die de theorie van de indigokinderen aanhangt. Ze geloven niet in hyperactief gedrag, aandachtsstoornissen, dyslexie, autisme of zelfs gewoon tekortkomingen in de opvoeding, maar zien bovennatuurlijke eigenschappen in hun kinderen die een nieuwe fase in de menselijke evolutie vertegenwoordigen.Het idee ontstond in de jaren 80, de periode van de new age. Een medium verkondigde dat elk kind geboren wordt met een gekleurde aura, en indigo als kleur zou het kind tot een toekomst van geestelijke leider voorbestemmen. De theorie deemsterde weg, maar werd rond 2000 weer opgepikt.Je kunt erom lachen, maar voor sommige ouders met woelige kinderen zijn dromen over een fabelachtige toekomst een aanlokkelijke geruststelling. Maar ze negeren zo mogelijke behandelingen die het leven van hun kinderen zouden verbeteren. Terwijl sekten het handig uitbuiten als lokmiddel voor kwetsbare ouders met een schuldgevoel.Daarnaast heb je ook nog regenboog- en kristalkinderen, met nog krachtiger mythische vermogens. May the force be with us.Het magnetisch hangertje Biostabil is een uitvindsel van een Italiaanse marmerkoning die ze al bijna 20 jaar verkoopt om stress, depressie, angst en pijn te lijf te gaan. In de hangertjes zit een magneetje dat positieve krachten zou uitoefenen op lichaam en geest. Op de website van Biostabil staan tientallen dankbrieven van mensen die zo kennelijk van alle problemen verlost raakten. De hanger kwam zwaar onder vuur, onder meer toen de maker beweerde dat er 'samengeperst zand uit Zaïre' in zat, wat niet het geval bleek. De verkoop kelderde, maar juwelen met magische krachten zijn populair in het alternatieve circuit en het succes nam weer toe. Amsterdamse onderzoekers vonden echter geen enkel gunstig effect in vergelijking met placebo.Een toestel dat licht uitzendt en magneetvelden genereert en dat pretendeert mensen af te helpen van burn-out en winterdepressies, dat is de Xentix. Na verschillende sessies onder de lamp brengt je lichaam zichzelf weer in evenwicht, althans volgens de producent. De therapie, ook letec-therapie genoemd (letec staat voor 'life enhancement technology'), wordt volop aangeprezen aan mensen met burn-out en aanverwanten die zijn uitbehandeld in de klassieke geneeskunde. De fabrikant was bereid Xentix te onderwerpen aan wetenschappelijk onderzoek (BMC Public Health, oktober 2017). In de goed opgezette studie werden mensen met burn-out in 3 groepen verdeeld: de eerste kreeg letec-therapie in combinatie met coaching, de tweede nep-letec-therapie met coaching en de derde coaching alleen. De resultaten zijn duidelijk: de Xentix biedt geen enkele meerwaarde in vergelijking met coaching alleen. De behandeling kan regelrecht de prullenbak in.Last van de overgang? Hormonaal uit evenwicht? De LadyCare is een magnetisch hulpmiddel dat je discreet in je slip aanbrengt en je symptomen vermindert of zelfs helemaal doet verdwijnen. De symptomen die hier bedoeld worden zijn opvliegers, neerslachtigheid, verminderde zin in seks, slaapproblemen, gevoelige borsten, vaginale droogte, enzovoort. Het magneetje, online te koop voor een schappelijke prijs van ongeveer 55 euro, belooft forse verbetering. Zeven op de tien vrouwen voelen zich volgens de verkopers van de magneet herboren. Hoe langer ze het dragen, hoe beter de ervaringen.De LadyCare-magneet is slechts 1 vorm van magneettherapie. Magneten spreken tot de verbeelding wegens de onzichtbare krachten die ze uitoefenen. Daarom zijn ze in trek bij pseudogenezers. Goedgelovige mensen denken dat de krachten goed zijn voor de gezondheid, maar daar is, ondanks heel wat onderzoek, nooit iets van aangetoond.Nog twijfels? Probeer dan onze tip: bevestig een willekeurige magneet van je koelkast of prikbord in je slip en wacht af. Heeft het een impact op je overgangsklachten, dan kun je je geld alvast sparen.In sommige natuurshops en op het internet kun je geïoniseerde armbanden kopen die je yin-en-yang-systeem in balans brengen. De theorie van de aanbieders houdt geen steek, maar daar liggen die niet wakker van.Vaste materialen zoals juwelen kunnen niet geïoniseerd worden, en in ons lichaam bestaat er geen ionenbalans onder de vorm van een yin en een yang. Toch wordt die onzin duur verkocht aan duizenden mensen. Ze betalen tussen 50 en 320 euro voor een armband zonder enig effect.In de Verenigde Staten werden de armbanden wetenschappelijk onderzocht en vergeleken met placebo-armbanden. Resultaat: zogenaamde geïoniseerde juwelen hebben geen enkel effect. In de VS werd de producent veroordeeld wegens frauduleuze, leugenachtige praktijken en verplicht de gedupeerden hun geld terug te betalen. Bij ons zijn de armbanden helaas nog niet verboden.Apitherapie of apipunctuur betekent behandelen met bijensteken. Sommige therapeuten beweren dat ze verscheidene ziektes (zoals gewrichtsaandoeningen, multiple sclerose en de ziekte van Parkinson) kunnen genezen door de patiënt te laten steken. Bijengif zou stoffen bevatten met geneeskrachtige eigenschappen. Apitherapie wordt niet door wetenschap ondersteund. Overigens kunnen de peptiden die in bijengif te vinden zijn ook synthetisch geproduceerd worden. Er hoeven dus geen bijen te sterven. De therapie werkt niet beter dan placebo. Ook is het een raadsel hoeveel gif je binnenkrijgt. 'Overdoseren' is in elk geval af te raden, want vanaf 10 steken kan een ziekenhuisopname nodig zijn. Apipunctuur: wreed en nutteloos.Stamcellen (ongedifferentieerde basiscellen die zich nog tot alle mogelijke lichaamscellen kunnen ontwikkelen) kunnen in de toekomst mogelijk beloftevolle therapieën opleveren tegen multiple sclerose, parkinson en enkele andere ziekten, maar dat is nog toekomstmuziek. Ondertussen wordt de therapie wel al aangeboden voor allerhande kwalen, waaronder parkinson, chronische pijn en chronische lyme, door sommige alternatieve artsen, doorgaans tegen forse bedragen en in dure privépraktijken. Via onderhuidse injecties spuiten ze stamcellen in. Daarmee berokkenen ze gelukkig weinig schade, maar de injecties halen ook niets uit.In werkelijkheid staat stamceltherapie nog in de kinderschoenen. De enige stamceltherapie die momenteel bestaat, is stamcel- of beenmergtransplantatie bij leukemie. De overige indicaties zijn in studie. Stamcelprutsers werken integraal tegen de wetenschap in. Enkele jaren geleden werden in Antwerpen zware straffen uitgesproken tegen stamcel-artsen. Daardoor bleven ze even onder de radar, maar nu duiken er opnieuw op.Volgens de theorie van 'earthing' werkt je lichaam 'aarden' helend: via een (duur) aardingslaken breng je een stroom elektronen het lichaam binnen, die daar de vrije radicalen neutraliseren. Vrije radicalen zijn schadelijke moleculen die gezond weefsel aantasten. Door te 'aarden' ga je dat proces tegen en word je helemaal gezond...Je reinste onzin, natuurlijk. Het menselijk lichaam is sowieso een goede elektrische geleider. Door wrijving langs bijvoorbeeld plastic kun je al elektrisch geladen worden. Die lading vloeit spontaan en zeer snel weg als je een geleidend voorwerp aanraakt, een tafel bijvoorbeeld. De impact op vrije radicalen is nihil. We zijn dus al voortdurend 'geaard'. Overigens doet 'aarden' niets voor je gezondheid, want van geen enkele ziekte is aangetoond dat ze het gevolg zou zijn van elektrostatische ladingen.Het Nederlandse fotomodel Doutzen Kroes heeft een zus, Rens. Die is een zelfverklaarde voedingsspecialiste met 360.000 volgers op Instagram. Zij promoot klei als detoxmiddel: 1 theelepel klei per dag, omgeroerd in een glas water, dagelijks in de 2 weken van afnemende maan, zuivert volgens haar theorie het lichaam. Daarnaast beweert Kroes dat klei boordevol goede stoffen zit, waaronder diverse mineralen, en 'negatieve stralen' absorbeert.De hele theorie houdt geen steek. Detoxen is op zich al een absurd fenomeen en nergens voor nodig. We hebben organen, zoals lever en nieren, om gifstoffen af te voeren. Met eten of drinken van klei is bovendien enige voorzichtigheid geboden: klei kan namelijk dioxines en zware metalen bevatten. Kleine beetjes klei uit een natuurvoedingswinkel zijn waarschijnlijk ongevaarlijk, maar ook nergens goed voor. Klei levert geen mineralen, laat staan dat radioactieve stralen geabsorbeerd worden. De invloed van de maanstand heeft op geen enkele manier een effect op de wijze waarop we voedingsstoffen opnemen. Toch heeft deze theorie hordes aanhangers.Afslank-teenringen zijn bandjes met een magneet die je bevestigt rond beide grote tenen met de magneet midden onderaan. Een setje kost zo'n 20 euro en werkt 1 week. Volgens het verkooppraatje stimuleren de magneten de acupressuurpunten van beide grote tenen en creëren ze een magnetisch veld. Het idee wordt verpakt als een Chinese techniek die acupressuur combineert met magnetisme. Een combinatie van twee therapieën met nul effect. Het resultaat is een nog grotere nul. Je vermagert snel en zonder moeite, zo wordt beloofd. Deze platte nonsens circuleert op internet en was afgelopen zomer een ware hype. Veel mensen schaften zich dergelijke teenringen aan onder het mom van baat het niet, het schaadt ook niet. Dat laatste klopt. Teenringen zijn onschuldig en doen je geen gram vermageren. Alleen je portemonnee wordt dunner.Nieuw in de wellnesswereld zijn douches met vitamine C, zogezegd de beste manier om te detoxen na een duik in een zwembad. Want de chloorverbindingen die ongewenste microben in zwembadwater uitschakelen, zouden huid en haar kunnen beschadigen en een douche met vitamine C zou die chloorverbindingen neutraliseren. Het klopt dat vitamine C chloorverbindingen kan neutraliseren. Wanneer gechloreerd afvalwater in beken en rivieren geloosd wordt, doodt het vissen en andere organismen. Dat kan men voorkomen door vitamine C toe te voegen alvorens het water te lozen. Maar een douche is een ander verhaal. Er komt waarschijnlijk amper vitamine C op je huid terecht en ze kan ook niet doordringen in de huid. Bovendien verdwijnt vitamine C snel door te reageren met de zuurstof in de lucht en de chloor in het leidingwater. Je hebt zo'n douche overigens niet nodig, want het chloor van zwembadwater tast je huid en haar niet aan. Douchen met water volstaat.Oorkaarsen zijn dunne, holle buisjes van was die in het oor gestoken en vervolgens aangestoken worden. Dit wekt een zachte zuiging op en zou een onderdruk creëren, waardoor oorsmeer en toxines uit het oor 'getrokken' worden. Oorkaarsen worden gebruikt bij hooikoorts, sinusitis, hoofdpijn, griep en oorsuizen. Daarnaast zouden ze de zintuigen en het geestelijk vermogen verscherpen. Dit absurde gebruik zou afkomstig zijn van de Hopi-Indianen. Enkele experimenten toonden aan dat er geen sprake is van onderdruk in de kaarsen noch van een temperatuursverhoging die oorsmeer doet smelten. Het residu dat in het oor achterblijft nadat de kaars wordt uitgeblazen en verwijderd, is geen oorsmeer maar gesmolten was die in het oor drupt. Deze was kan brandwonden veroorzaken en een enkele keer zelfs het trommelvlies doorboren. Blijf daarom weg van oorkaarsen.In de jaren '90 lanceerde Ellen Greve in het kader van de new-agebeweging de theorie dat een mens kan leven zonder te eten, door zich uitsluitend met het licht te voeden. Dat zou mogelijk zijn dankzij kosmische deeltjes die door de poriën van de huid dringen.Deze extreme toepassing van de 'bio-energetica' (waar een flink aantal goeroes, die zichzelf therapeut noemen, geld uit slaan) wordt breatharianism of inedia genoemd. De geestelijke moeder van deze overtuiging, die zichzelf de naam Jasmuheen gaf, beweert dat ze al sinds 1993 geen vast voedsel meer eet, behalve nu en dan 'om sociale redenen'. Om in dit opzet te slagen, moet men volgens haar eerst een procedure van 21 dagen doorlopen, een inwijdings- en zuiveringsritueel, dat begint met een hele week zonder eten of drinken. Dat dieet kon ze echter zelf niet volhouden toen ze tijdens een experiment dag en nacht werd gefilmd. Het grote probleem is dat uitdroging op enkele dagen tijd het leven kan kosten, zoals sinds 1997 al bij 5 volgelingen is gebeurd. De gevolgen van een langdurig gebrek aan voeding zijn ook bekend. Toch blijft deze vrouw congressen en seminaries organiseren in Europa, natuurlijk met een mooi prijskaartje, en daarvan gaat geen cent naar de catering!Je kleeft ze 's avonds op je voetzolen en tegen de ochtend kleuren ze bruinzwart, van alle gifstoffen die je lijf via je voeten verlaten hebben terwijl je sliep. Maar deze detox-voetpleisters doen nog veel meer: ze geven je energie en verbeteren je slaapkwaliteit.Volgens de fabrikant van de Bodytox® Patch berust deze wonderbaarlijke werking op drie pijlers: negatieve ionen, infrarode straling en acupunctuur. De voetzolen bevatten 60 van de 360 beschreven acupunctuurpunten, die in verbinding staan met alle organen en systemen in het lichaam. Ze worden geprikkeld door de voetpleisters, die de poriën openen en negatieve ionen vrijzetten in het lichaam, waar ze vervolgens afvalstoffen via de voeten naar buiten drijven. Daarin geholpen door infrarode stralen, ook afkomstig uit de pleisters, die de bloed- en lymfecirculatie stimuleren...Je lichaam ontgiften is een mythe: producten als deze zijn net als andere ontslakkingsmiddelen en -kuren wetenschappelijke nonsens.Een pendel is een metalen gewichtje aan een ketting dat je als een slinger tussen duim en wijsvinger houdt. De pendelaar houdt het gewicht stil, maar het gaat toch draaien, schijnbaar uit zichzelf. Van tevoren wordt afgesproken welke draaibeweging (wijzerzin of tegenwijzerzin) welke betekenis heeft (bevestigend of ontkennend).Je kunt vragen stellen, over situaties in het dagelijkse leven, en de pendel zet zich, onder invloed van onbewuste spierbewegingen van je hand, in beweging. Volgens de pseudowetenschap worden pendelbewegingen gestuurd door onbewuste gedachten of bovennatuurlijke krachten waaraan je vragen kunt stellen. Experimenten waaruit zou moeten blijken dat pendelen werkt, lopen steevast op een mislukking uit. Pendelaars zijn bijvoorbeeld niet in staat om te zeggen in welke doos, uit een rij gesloten dozen, een voorwerp zit.Het drinken van de eigen ochtendurine (midstream), koud of warm, eventueel met wat appelsap verdund, wordt door Ayurveda-genezers aanbevolen ter preventie en behandeling van een honderdtal ziekten. Je kunt het ook lokaal aanbrengen op littekens of acne.Urinetherapie of 'amaroli' is gebaseerd op het idee dat urine, dat grotendeels uit water bestaat, een hele rist 'bruikbare' elementen bevat, waaronder zouten, overschot aan vitamine C, hormonen, restanten van medicijnen, voedsel en drank. Dat klopt inderdaad, maar die hebt u net uitgeplast omdat uw lichaam ze op dat moment niet nodig heeft. En waarom urine drinken voor de vitamine C als een kiwi of sinaas-appel zoveel lekkerder smaakt? Therapeutische effecten zijn er niet, en ureum, de gele kleurstof die ontstaat bij afbraak van rodebloedcellen, is giftig in te hoge doses.Volgens overtuigden zit de wereld eenvoudig in elkaar en liggen de verklaringen voor allerhande problemen voor de hand. Neem de bio-tandartsen. Je kunt geen aandoening bedenken of ze is volgens hen het gevolg van foute tandvullingen, blootstelling aan kwikhoudend amalgaam. Alzheimer, diabetes, geheugenstoornissen, hartproblemen, hoesten, oorsuizen? Allemaal de schuld van amalgaam en zijn energetische stoorvelden. Snel weg met die vullingen, denk je dan. Maar let op. Want wie amalgaamvullingen zogezegd onzorgvuldig laat verwijderen, riskeert een joekel van een kwikvergiftiging, zo stellen de biozorgers. Biotandartsen gebruiken afzuigsystemen voor de afvoer van kwalijke dampen wanneer ze amalgaam verwijderen. Helaas voor hen spreekt ernstig onderzoek dit tegen. Het kwik in amalgaam is een onschadelijke vorm.Voetreflexologen geloven dat het volledige lichaam in de voetzool wordt weerspiegeld en dat een inspectie van de voetzool en drukken op zogenaamde reflexpunten een diagnose kan opleveren. De techniek zou gebaseerd zijn op een duizenden jaren oude Egyptische geneeswijze, die in het begin van de 20e eeuw werd heruitgevonden door de Amerikaanse arts William FitzGerald. Hij verdeelde het lichaam in de lengte in 10 zones. Elke klacht in een bepaalde zone kan beïnvloed worden door druk uit te oefenen elders in dezelfde zone, stelde hij.De voetzolen lenen zich daar uitstekend toe. Voetreflexologen kennen de reflexpunten in de voetzool en de overeenkomstige lichaamszones. Duwen op een bepaald reflexpunt verwijdt bloedvaten in de overeenkomstige zone, waardoor daarin aanwezige ziekmakende kristallen wegspoelen. Wetenschappelijk gecontroleerd onderzoek over voetreflexologie bestaat en vindt geen enkel effect. Zowel de zonetheorie, de kristallen als de afstandsbediening met drukpunten zijn pure verzinsels. Laat daarom niet met uw voeten spelen.Denk aan een zonnebank waarbij het uv-licht vervangen werd door gekleurde lampen. Na een grondige huidanalyse en diagnosestelling wordt je huid met welgekozen gekleurd ledlicht beschenen. Het gekleurde licht zou elektromagnetische energie afgeven met een bepaalde trillingsfrequentie, die vervolgens de kleurenbalans in het lichaam herstelt. Wat die kleurenbalans precies inhoudt, heeft nog niemand ontdekt, maar dat hindert de zogenaamde kleurtherapeuten niet om hun waar aan de man te brengen. Ze verkopen hun kleurendouches tegen huidveroudering, vermoeidheid, futloosheid en andere kwalen.Chromotherapie is zogezegd afkomstig uit ruimtevaartonderzoek; dat klinkt alvast chic. Enkele minuten ambergeel ledlicht zou de collageenvorming stimuleren, waardoor je huid meteen strakker aanvoelt. Rood geeft energie, groen is goed voor de spijsvertering en violet helpt bij eetstoornissen. Je betaalt je wel blauw.Yukuko Tanaka, een gewezen Japanse make-upartieste, ontwikkelde een vorm van gezichtsmassage die je minstens 10 jaar jonger doet lijken. De massage zou de lymfeklieren stimuleren, de verwijdering van overtollig vocht versnellen en rimpels geleidelijk wegstrijken, zo klinkt het. Wie vroeg genoeg begint, zou zelfs helemaal geen rimpels krijgen. Tijdens de massage moet je je mond dichthouden en zachtjes op je tanden bijten. Op het resultaat hoef je niet lang te wachten: na twee weken dagelijks masseren zie je er volgens de massagesalons die Tanaka-massage aanbieden al een pak jonger uit. En wie durft hen tegen te spreken? Weg centen, maar weg rimpels? De massage werkt misschien ontspannend, maar heeft geen enkel effect op verouderingsprocessen van de huid.Het voorvoegsel 'kine' doet weliswaar aan kinesitherapie denken, maar kinesiologie heeft daar heel weinig mee te maken. De praktijk heeft niet als doel spier- en skeletaandoeningen te corrigeren, maar wel 'een dialoog met het lichaam aan te gaan, via de spierspanning'.Kinesiologie is gebaseerd op het principe dat het geheugen zich niet tot onze hersenen beperkt, maar dat er ook een geheugen zit in onze spieren en in het bindweefsel. Door ze met een 'nauwkeurige spiertest' te 'bevragen', beweert de kinesioloog toegang te krijgen tot dat geheugen en daarmee tot de oorzaak van blokkeringen die fysieke problemen veroorzaken (rugpijn, gewrichtsproblemen, maar ook eczeem, darmklachten, onvruchtbaarheid, neus-keel-oor-problemen, obesitas, diabetes tot zelfs kanker).Men beweert ook dat kinesiologie de oorzaak van psychische problemen kan verhelpen door de bron van die problemen (zoals stress, leerproblemen, concentratieproblemen, gedragsproblemen, angst, allerlei verslavingen, communicatieproblemen en zo verder) door middel van aanrakingen van bepaalde plekken op het lichaam aan het licht te brengen. De wetenschap heeft tot nog toe geen geheugen teruggevonden in spierweefsel.Volgens een Nederlandse tapeproducent geeft het aanbrengen van tape op welbepaalde plaatsen op rug en schouders spectaculaire resultaten bij hooikoorts. Kleef een tape vóór het pollenseizoen, en je hebt geen of zeer weinig last van snotteren en niezen, zo wordt beloofd.Taping kwam enkele decennia geleden overgewaaid uit Japan en Zuid-Korea en wordt gebruikt als behandeling van blessures. De indicatie hooikoorts is nieuw. De opgeplakte stroken zorgen voor permanente bindweefselmassage, aldus de fabrikant. Tegelijk krijgt de bloedcirculatie meer ruimte 'om haar werk te doen', en ook de luchtstroom in de luchtwegen geniet 'meer vrijheid'. Boude beweringen, waarvoor helaas geen enkel wetenschappelijk bewijs bestaat. De Nederlandse vereniging van longartsen betreurt dan ook dat dergelijke nonsens wordt aangeboden aan hooikoortspatiënten.Cupping is de techniek waarbij omgekeerde glaasjes via een handpompje vacuüm gezogen worden en op knooppunten van onderliggende energiebanen geplaatst worden, gewoonlijk op de rug. De kopjes zuigen bloed aan en trekken negatieve energie uit het lichaam. Van deze absurde theorie bestaat ook een bloederige variant, 'wet cupping', waarbij eerst sneetjes in de huid worden gemaakt. Wet cupping is een moderne versie van de vroegere aderlatingen.Aanhangers geloven dat cupping allerlei kwalen geneest en zelfs kanker voorkomt. Mensen die cuppingtherapie ondergaan, zouden minder last hebben van eczeem, migraine en allergieën. Cupping is een vorm van kwakzalverij die uit Oost-Azië komt overgewaaid en vooral bij moslims populair is. In het Arabisch spreekt men van 'hijama', wat letterlijk 'zuigen' betekent.Aan Tibetaanse klankschalen worden allerlei helende krachten toegedicht. De tonen die ze voortbrengen zouden een invloed uitoefenen op de hersenen, het zenuwstelsel, de meridianen en de energiecentra. Door de frequenties van het geluid ontstaat een trillingsveld waarbinnen genezing kan plaatsvinden. De achterliggende theorie stelt dat iedere gedachte, daad en emotie een eigen trilling heeft. Ziekte zou voortspruiten uit een verstoring tussen lichaam en geest, waardoor er verdichtingen ontstaan in de natuurlijke trillingsbeweging. Dat leidt tot blokkades. Door de klanken van klankschalen worden de verdichtingen weggewerkt en de frequenties weer op de juiste tonen geplaatst. Dat zou genezing brengen. Dat klankschalen ontspannende geluiden voortbrengen, willen we niet in twijfel trekken. Al is de theorie over trillingen en verdichtingen door ziekte complete nonsens. Ziekten, zoals kanker, zijn niet te genezen met klanktherapie. Zogenaamde klanktherapeuten die zieke cliënten tegen betaling uit de knoop trillen, zijn daarom te mijden.