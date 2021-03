Drie jaar na de uitrol van een eerste informatiecampagne over nucleaire risico's hebben acht miljoen Belgen nog steeds geen jodiumpillen in huis. Daarom dringt Groen naar aanleiding van de tiende verjaardag van de kernramp van Fukushima aan op een nieuwe sensibiliseringscampagne.

De ramp in het Japanse Fukushima spoorde ook de Belgische regering aan om de regels voor nucleaire veiligheid aan te scherpen. Zo werd beslist dat alle Belgen jodiumpillen in huis zouden moeten hebben. De tabletten moeten het risico op schildklierkanker na een nucleair ongeval beperken.

'Sinds het begin van de campagne in maart 2018 blijken er slechts 722.926 doosjes jodiumtabletten te zijn uitgedeeld', weet Kamerlid Kim Buyst van Groen. Door de coronapandemie was er vorig jaar zelfs een daling van het aantal pillen dat werd opgehaald.

Nieuwe campagne

De volgende sensibiliseringscampagne is wettelijk gepland in 2023, maar Groen wil dat er meteen een nieuwe campagne wordt opgestart. 'De gezondheidscrisis overschaduwt het nucleaire risico niet volledig', aldus Buyst. 'Elke Belgische burger moet weten dat hij in zijn apotheek recht heeft op een gratis tablet voor zijn gezin'.

Ecolo-Groen stelt ook voor om het nucleaire noodplan aan te passen aan het scenario van een gelijktijdige pandemie, die de taak van de reddingsdiensten en de ziekenhuizen zou bemoeilijken, en om, zodra de Covid-crisis voorbij is, een test op ware grootte te organiseren.

