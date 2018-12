10 dingen die we dit jaar hebben geleerd over onze gezondheid

Het was dé gezondheidsdiscussie van het jaar: wat als we het gemorrel met de tijd afschaffen zoals de Europese Commissie dit jaar op tafel legde, is de winter- of de zomertijd dan te verkiezen? Veel Europeanen opteren voor een permanente zomertijd, dik tegen de zin van chronobiologen. Uit onderzoek blijkt immers dat dat ernstige gezondheidsrisico's inhoudt, zoals meer kans op diabetes type 2, depressie, hart- en vaatziekten en zelfs kanker. De discussie kan alvast nog even doorgaan, want de afschaffing van de zomer- en wintertijd zou er ten vroegste in 2021 komen.

