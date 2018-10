Wereldoorlog I: van Brave Little Belgium naar Poor Little Belgium

Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog was het kleine België een economische grootmacht. Vijftig maanden later was ons land geruïneerd. In Een dure vrede reconstrueert Mark De Geest de bruuske overgang van Brave Little Belgium naar Poor Little Belgium. 'We beseften niet wat we te verliezen hadden.'