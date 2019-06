Het begon met een aanslag op de Russische tsaar in 1881, intussen staat de teller op 71.000 slachtoffers and counting: zelfmoordterreur is een gesel van de moderne tijd. De Britse onderzoeksjournalist en oorlogsreporter Iain Overton schreef er een standaardwerk over, De prijs van het paradijs.

Iain Overton deinst niet terug voor een forse claim. De ondertitel van zijn nieuwste boek luidt: How the Suicide Bomber Shaped the Modern Age. De Britse onderzoeksjournalist en mensenrechtenactivist maakt die stelling hard in een turf van 600 pagina's, in vertaling verschenen als De prijs van het paradijs. Van gerichte aanslagen door negentiende-eeuwse Russische revolutionairen tot blinde jihadterreur in Irak of Afghanistan: zelfmoordterrorisme heeft zich in de loop van de moderne geschiedenis ontpopt tot een oorlogswapen dat een zware tol eist. Vorig jaar vielen 7000 doden en gewonden door zelfmoordaanslagen, in 2017 meer dan 11.000.

