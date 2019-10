Luciano Pavarotti was ongetwijfeld een van de grootste tenoren van de tweede helft van de twintigste eeuw. Maar wat betekent dat precies?

Van een beroemd dirigent stamt het verhaal van een casting voor tenoren in La Scala. De een na de ander defileerden afgestudeerden van de hogescholen: goed maar geen gevoel. Dan kwamen de straatzangers en natuurtalenten: gevoel te over maar ze konden niet eens muziek lezen. Tot slot kwam een jonge man die de dirigent smeekte hem aan te nemen: zijn vrouw was zwanger van hun tweede kind, zijn moeder lag op sterven en er was geen geld. Muziek lezen kon hij ook niet al te goed maar zingen wel. Iets uit La bohème dan maar, en La donna è mobile. De dirigent wist meteen: dat is 'm! De voorstellingen waren een triomf.

