Amper vijf jaar was ze 'vorstin der Nederlanden'. Toch is Maria van Bourgondië de populairste telg uit een dynastie die tot de verbeelding blijft spreken. Kandidaat voor de Vlaamse canon, inspirator van belgicisten - haar historische betekenis staat ter discussie. Portret van de raadselachtige vrouw die de show steelt op het festival Laus Polyphoniae.

Als er ooit zoiets als een Vlaamse canon komt, zoals de startnota voor de lopende Vlaamse formatiegesprekken het wil, zullen in Brugge de rijen voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk nog langer worden. Een bezoek aan het praalgraf van Maria van Bourgondië zal een must zijn voor scholieren en nieuwkomers. Want wie belichaamt er beter de Vlaamse canon dan de Bourgondische hertogin die zo veel adellijke titels voerde dat historici haar gemakshalve als 'vorstin der Nederlanden' bestempelen?

