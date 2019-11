Het Calouste Gulbenkian Museum in Lissabon viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag, precies anderhalve eeuw na de geboorte van zijn steenrijke stichter. Het verhaal van een nomadische oliemagnaat met Armeense roots die zich ontpopte tot een van 's werelds belangrijkste kunstcollectionneurs.

Twee schilderijen van Rembrandt hangen zij aan zij tegen een donkerrode muur. Het rechtse doek stelt de Griekse godin Pallas Athena voor, al zou het androgyne personage volgens sommige kunsthistorici ook Alexander de Grote kunnen zijn. Het andere werk heet Portret van een oude man en is met zijn sublieme kleur- en lichtschakeringen nog indrukwekkender, alsof je de melancholie van de onbekende man in kwestie kunt voelen, alsof je hem hoort zuchten over de te snel vliedende tijd. Het is niet alleen een onbetwist hoogtepunt uit het oeuvre van de Hollandse meester, maar ook uit de imposante collectie van het Calouste Gulbenkian Museum, dat precies vijftig jaar geleden zijn deuren opende in de Portugese hoofdstad Lissabon.

...