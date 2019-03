Hoe kunnen we mens blijven? het werk van de Duits-Joodse filosofe Hannah Arendt blijft een eyeopener

Hannah Arendt moet op dit moment zowat de meest geciteerde denkster van de twintigste eeuw zijn. Haar uitspraken en ideeën zijn geliefd bij politici, woordvoerders, opiniemakers, columnisten en bloggers van allerlei strekkingen. Vaak gebeurt dat citeren een beetje uit de losse pols, want niet iedereen heeft Arendt grondig gelezen, en regelmatig gebruikt men haar gewoon als autoriteit om het eigen gelijk te bewijzen. Toch is de citeerwoede ook een teken van de blijvende relevantie van deze filosofe, die in Duitsland als Joodse geboren werd en in 1941 in de Verenigde Staten belandde. Daar leerde ze Engels, verwierf ze na verloop van tijd het Amerikaanse staatsburgerschap waardoor ze niet langer staatloos was en schreef ze boeken als The Origins of Totalitarianism en Eichmann in Jeruzalem, met de beroemd geworden ondertitel Een verslag over de banaliteit van het kwaad.

...