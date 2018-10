Hoe België omging met de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog

Slechts enkele weken na het einde van de vijandelijkheden brengen enkele ministers en een delegatie van ambtenaren uit verschillende ministeries een bezoek aan de voormalige frontstreek. De meesten van hen vertoefden tijdens de oorlog in het bezette gebied. Allen zijn geschokt door wat ze te zien krijgen in de Westhoek. De ruïnes van Diksmuide en Nieuwpoort maken diepe indruk. Hoewel het verslag van hun bezoek vooral over het herstel van de landbouw en over de woningnood gaat, is er ook aandacht voor projecten die de herinnering aan de oorlog moeten levendig houden.

