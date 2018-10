Europa hertekende zichzelf na de Eerste Wereldoorlog, maar vrede leverde dat niet op

De wapenstilstand van 11 november is veel meer dan een staakt-het-vuren waarbij de strijdende partijen beloven de wapens voor een tijdje te laten zwijgen. Het is een heuse capitulatie. De overwonnenen leggen hun lot in de handen van de overwinnaars. Alle bezette gebieden worden ontruimd. De geallieerden nemen bruggenhoofden over de Rijn in en houden zo een spreekwoordelijke voet tussen de deur: als het Duitse leger de wapens weer opneemt, dan zullen de geallieerden snel kunnen doorstoten op Duits grondgebied.

