Antwerpse leurder Leo Frenssen: de eerste Vlaamse populist

' De verrassing te Antwerpen', zo kopte Het Volk op 22 oktober 1938. Een dag na de gemeenteraadsverkiezingen bleek dat Leonard 'Leo' Frenssen uit het niets 5520 voorkeurstemmen had behaald. Dat waren er, zo leert een blik in krantenknipsels van de liberale Nieuwe Gazet uit het FelixArchief/Stadsarchief Antwerpen, bijna 1000 meer dan zittend socialistisch burgemeester en Kamervoorzitter Camille Huysmans. Frenssens lijst behaalde 21.332 stemmen, goed voor 6 zetels. Een stuk meer dan andere outsiders, zoals de extreemrechtse partijen Rex (2) en Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV, 1) of de communisten (0). De katholieke politicus en oud-burgemeester Frans Van Cauwelaert sprak van een ' zeer diepe en terechte vernedering van het uittredende college'. Fascistische organisaties als het VNV en Verdinaso waren verbijsterd: Frenssens verkiezing heette een ' blamage voor de demokratie', Antwerpen was ' grenzeloos belachelijk' gemaakt. De Gazet van Antwerpen schreef dagenlang hele bladzijden vol over de verrassingsoverwinning, de internationale pers sloeg haar tenten op in de stad om het fenomeen te verslaan.

