50 jaar 'The White Album' van The Beatles: was de Dubbele Witte echt het begin van het einde?

The Beatles van The Beatles, beter bekend als The White Album, wordt vijftig. Markeerde de Dubbele Witte voor de Fab Four écht het begin van het einde, zoals de geschiedenis ons leert? Of vormden John, Paul, George en Ringo in 1968 als vanouds een gesloten front, zoals Giles Martin beweert, de man achter de grootscheepse heruitgave van de plaat? Knack stak het Kanaal over, op zoek naar het antwoord.