Vijftig jaar geleden kreeg Jef Geeraerts de Staatsprijs voor zijn Congoroman Gangreen. De bekroning leidde tot Kamervragen over racisme en kolonialisme. Berucht is het boek altijd gebleven, maar de progressieve literaire goegemeente viel Geeraerts nooit af. Pas nu een generatie zwarte Vlaamse schrijfsters op het voorplan treedt, lijkt dat te veranderen.

Waar maken we ons druk over? Vroeger vonden we Zwarte Piet toch allemaal heel normaal? Behalve dan de mensen die al in de jaren twintig, dertig, veertig, vijftig, zestig, zeventig, tachtig en negentig wezen op het racistische karakter van de knecht van Sinterklaas. Opmerkelijk hoe kort het maatschappelijke geheugen soms is. Als het over Gangreen 1 Black Venus van Jef Geeraerts gaat, blijkt het geheugen even selectief.

...