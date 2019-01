100 jaar 'Herfsttij der middeleeuwen': het standaardwerk van Johan Huizinga

Bij de voorstelling van de nieuwe editie van Johan Huizinga's Herfsttij der middeleeuwen kreeg de Nederlandse minister-president Mark Rutte vorige week het eerste exemplaar overhandigd. 'Dat illustreert meteen ook de status van dat boek in Nederland', zegt Wim Blockmans, Belg en emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Leiden. ' Herfsttij der middeleeuwen is bij onze noorderburen een heus cultboek en auteur Johan Huizinga is er een beroemdheid. Verschillende instituten zijn naar hem vernoemd. In de Verenigde Staten staat Herfsttij op de verplichte lectuurlijst voor historici in spe. Daar prijken maar twee geschiedenisauteurs uit de Lage Landen op: Huizinga en zijn Gentse tijdgenoot Henri Pirenne. Zij zijn de enigen van vier generaties Nederlandstalige historici. In de universiteitsbibliotheek van Leiden wordt tot vandaag elke snipper over of van Johan Huizinga verzameld.'

...