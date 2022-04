Het parlement van de Amerikaanse staat Florida heeft donderdag een wetsvoorstel goedgekeurd om een gunstige status voor Disney World op te heffen. Het attractiepark had een aantal progressieve thema's verdedigd die niet populair zijn bij verkozen Republikeinen.

De conservatieve gouverneur, Ron DeSantis, is niet tevreden dat Bob Chapek, de CEO van Disney, zich openlijk heeft uitgesproken tegen een wet die het onderwijzen over seksuele geaardheid en genderidentiteit verbiedt op basisscholen. De wet wordt door tegenstanders wel een omschreven als de 'Don't say gay'-wet.

De speciale status werd aan Disney toegekend ten tijde van de bouw van het recreatieoord Disney World in de jaren zestig. Het geeft de amusementsgigant een grote mate van plaatselijke beheersautonomie en stelt hem vrij van de meeste overheidsvoorschriften.

'Disney rept met geen woord over de dictatuur in China omdat het miljarden dollars zou kosten. Maar het heeft geen probleem om zijn bedrijfsmacht te gebruiken om te liegen over wetten die democratisch zijn aangenomen', vertelde Republikeins senator Marco Rubio onlangs nog.

'Don't say gay: hoe ouderrechten de Republikeinen naar verkiezingswinst moeten helpen In de Amerikaanse staat Florida mag vanaf 1 juli 2022 niet meer over seksuele geaardheid worden gesproken op school. De wetgevers beriepen zich daarbij op ouderrechten, een manier om ook in andere Republikeinse staten gevoelige onderwerpen uit het klaslokaal weren. 'Dit lijkt te kaderen in een electorale strategie', zegt professor Amerikaanse politiek Bart Kerremans. Lees meer.

De conservatieve gouverneur, Ron DeSantis, is niet tevreden dat Bob Chapek, de CEO van Disney, zich openlijk heeft uitgesproken tegen een wet die het onderwijzen over seksuele geaardheid en genderidentiteit verbiedt op basisscholen. De wet wordt door tegenstanders wel een omschreven als de 'Don't say gay'-wet. De speciale status werd aan Disney toegekend ten tijde van de bouw van het recreatieoord Disney World in de jaren zestig. Het geeft de amusementsgigant een grote mate van plaatselijke beheersautonomie en stelt hem vrij van de meeste overheidsvoorschriften. 'Disney rept met geen woord over de dictatuur in China omdat het miljarden dollars zou kosten. Maar het heeft geen probleem om zijn bedrijfsmacht te gebruiken om te liegen over wetten die democratisch zijn aangenomen', vertelde Republikeins senator Marco Rubio onlangs nog.