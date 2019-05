Dat zei Klaas Slootmans onlangs in een interview in Het Laatste Nieuws. Maar klopt dat wel?

'Het is moeilijk om vrouwen op de lijst te krijgen, maar dat heeft ook te maken met het feit dat vrouwen minder geïnteresseerd zijn in politiek', zei Klaas Slootmans onlangs in een interview in Het Laatste Nieuws. 'Dat blijkt uit onderzoek.'

Slootmans trekt de lijst van Vlaams Belang voor het Vlaams Parlement in Vlaams-Brabant. Volgens onze quotawetgeving moet elke kieslijst evenveel vrouwen als mannen tellen en moeten de eerste twee kandidaten op de lijst verschillen van geslacht. Met bijna vier op de tien vrouwen in het parlement staat België 22e op de officieuze wereldranglijst, die wordt aangevoerd door Rwanda met zes op de tien vrouwen.

Hebben vrouwen minder interesse in politiek? Uit welk onderzoek blijkt dat?

Uit een studie bij millenials (18- tot 35-jarigen) uit 2016, laat Slootmans weten. 'En uit een bevraging van de social app Twoo waarover Newsmonkey rapporteert in 2018. '

Uit het eerste onderzoek in vijftien landen blijkt dat 'in elk land vrouwen minder geneigd zijn om te zeggen dat ze "heel geïnteresseerd" zijn in politiek', lezen we op de website van Millenial Dialogue. Uit het tweede, waarbij Twoo 'aan 8950 Belgen enkele vragen stelde over de politiek', blijkt dezelfde trend, lezen we op Newsmonkey. 'Maar liefst 44 procent van de vrouwen vindt politiek niet interessant, terwijl dat bij mannen amper 36 procent is.'

De claim van Slootmans klopt. Maar de stelling dat de politiek minder geïnteresseerd is in vrouwen, klopt helaas nog evenzeer.

'Ik zeg uiteraard niet dat het biologisch bepaald is', beklemtoont Slootmans aan Knack. 'Ik stel het verschil gewoon objectief vast. Dit is geen waardeoordeel. Het is een vaststelling, die ik overigens betreur.'

Ook wetenschappelijke cijfers die representatief zijn voor de hele volwassen bevolking, bevestigen de claim. Op verzoek van Knack trekt politicoloog Stefaan Walgrave (UAntwerpen) een tabel uit de recentste data van PartiRep, een verkiezingssurvey uit 2014 bij duizend vrouwen en duizend mannen. 'In welke mate ben je geïnteresseerd in politiek? Als 0 staat voor "niet geïnteresseerd" en 10 voor "heel sterk", waar scoor je dan jezelf?' Op die enquêtevraag scoren mannen gemiddeld een punt hoger (5,31) dan vrouwen (4,26), constateert Walgrave. 'Mannen gemiddeld hogeropgeleid? Klopt. Maar ook als we daarvoor controleren, blijft het verschil bestaan. Al het onderzoek dat ik ken, internationaal zowel als Belgisch, wijst in die richting.'

Dat zegt ook politicologe Karen Celis (VUB). 'Maar wat is politiek voor wie die vraag beantwoordt?' werpt zij sceptisch op. 'Als je naar interesse peilt voor de mars tegen seksueel geweld, wat ook een vorm van politiek is, ligt die bij vrouwen ongetwijfeld hoger dan wanneer je vraagt hoe vaak ze de politieke krantenpagina's lezen.'

Ook interesse begrepen als de ambitie om zélf de politiek in te gaan, is minder bij vrouwen, leert onderzoek. De belangrijkste verklaring van die genderkloof? Socialisatie, zeggen zowel Walgrave als Celis. 'Het beeld van politiek is nog altijd mannelijk, conflictueus, debatteren eerder dan draagvlak voor oplossing zoeken', zegt Celis. 'De claim van Slootmans klopt. Maar de stelling dat de politiek minder geïnteresseerd is in vrouwen, klopt helaas nog evenzeer.'

Vrouwen verlaten de politiek sneller, vult politicoloog Bram Wauters (UGent) aan. 'Het profiel van een Kamerlid is sterk veranderd, de geplogenheden zijn dat veel minder. Waarom voorziet het reglement bijvoorbeeld niet in tijdelijke vervanging van Kamerleden tijdens hun zwangerschapsverlof?'

Conclusie Knack beoordeelt de claim als waar. Vrouwen hebben gemiddeld minder met politiek dan mannen, zo blijkt robuust uit onderzoek. Maar aan wie ligt dat?