Die stelling lazen we onlangs op de website van de gratis krant Metro. maar klopt dat wel?

'Vrouwen die snurken, daar wordt zelden over gepraat', lazen we een tijdje geleden in Metro. 'Nochtans blijkt uit een nieuwe studie dat vrouwen bijna even vaak snurken als mannen.' De studie is Israëlisch en gepubliceerd in Journal of Clinical Sleep Medicine. 'Gedurende twee jaar namen de wetenschappers 1913 mannen en vrouwen van gemiddeld 49 jaar onder de loep. Die hadden een ding gemeenschappelijk: ze leden aan slaapstoornissen', lazen we. Van de vrouwen in de studie snurkte 88 procent, bij de mannen was dat 93 procent, preciseerde Metro.

De mensen in dat onderzoek hadden slaapstoornissen, wat uiteraard de cijfers vertekent. Slaapexperte Katrien Hertegonne (UZ Gent)

'We hebben ontdekt dat hoewel de vrouwen bijna even veel snurkten als de mannen, ze geneigd waren om dat niet te melden en om hun gesnurk te onderschatten', zo citeerde Metro Nimrod Maimon, pneumoloog aan de Ben-Gourion University en medeauteur van het onderzoek. De krantenkop? 'Vrouwen snurken bijna evenveel als mannen.'

Klopt dat?

Sommige online cijfers wijzen in die richting. 'Vier op tien mannen snurken, tegenover grofweg drie op tien vrouwen', zien we bijvoorbeeld op verywellhealth.com. Maar in wetenschappelijke studies, zo lezen we in een recente (2019) publicatie in het vakblad Sleep Medicine Reviews, verschilt de definitie van snurken vaak. Ook vragen of iemand 's nachts snurkt of zelf die vaststelling doen met een decibelmeter geeft vanzelfsprekend andere cijfers.

Snurken is het geluid van slijmvliezen die trillen in de keelholte. Normaal houden spieren de keelholte open. Doen ze dat minder, of is de keelholte om een andere reden vernauwd, dan kan de lucht die je inademt moeilijker door en produceer je een ronkend geluid.

De prevalentiecijfers uit de Israëlische studie kun je niet veralgemenen. 'De mensen in dat onderzoek hadden slaapstoornissen, wat uiteraard de cijfers vertekent', beklemtoont slaapexperte Katrien Hertegonne (UZ Gent). 'Dat vrouwen even luid snurken als mannen, klopt. Maar mannen snurken grofweg dubbel zo vaak.'

Hoewel cijfers per onderzoek verschillen, is 'de meest geaccepteerde schatting van de prevalentie van chronisch snurken 40 procent bij volwassen mannen en 20 procent bij volwassen vrouwen', lezen we op aangeven van slaapexpert Johan Verbraecken (UZ Antwerpen) in Sleep Medicine Reviews (2010).

Van de mannelijke zestigplussers snurkt naar schatting 60 à 70 procent. Bij vrouwen van die leeftijd is dat hooguit 30 procent. Johan Verbraecken (UZ Antwerpen)

'De kans neemt toe met het ouder worden, onder meer doordat de kans op zwaarlijvigheid met de jaren ook stijgt', zegt Verbraecken. 'Van de mannelijke zestigplussers snurkt naar schatting 60 à 70 procent. Bij vrouwen van die leeftijd is dat hooguit 30 procent. Kijk je naar jongeren, dan gaat het alles samen om slechts 5 procent.'

Dat mannen dubbel zo vaak snurken als vrouwen, bevestigt eigen onderzoek van de UGent dat recent is verschenen in het vakblad Hypertension. 'De data komen uit het Asklepios-cohort, een steekproef waarin we 2500 willekeurig gekozen gezonde Belgen opvolgen', zegt Hertegonne. 'In die gezonde populatie snurkte 36,8 procent van de mannen en 14,4 procent van de vrouwen. Die cijfers zijn vergelijkbaar met wat we elders zien.'

De belangrijkste oorzaken van snurken zijn alcohol of slaapmiddelen en zwaarlijvigheid. 'Bij mannen zie je minder brede heupen en billen, maar eerder visceraal vet op de buik', zegt Hertegonne. 'Dat zij, vergeleken met vrouwen, meer vetafzetting krijgen ter hoogte van de bovenste luchtweg, verklaart een deel van het verschil.'

Conclusie Dat vrouwen bijna even veel snurken als mannen, is een foute interpretatie van een degelijke studie. Knack beoordeelt de claim als onwaar.

