Zo kopte de gratis krant Metro onlangs. Maar klopt dat wel?

Graag zalm op de barbecue? Of regelmatig samen sushi? 'Dan is de kans groot dat jullie vaker dan gemiddeld van bil gaan', lazen we in de krant Metro. 'Uit een Amerikaans onderzoek blijkt namelijk dat vis je seksleven een ware boost geeft.'

'Onderzoekers van de Harvard T.H. Chan School of Public Health hebben 501 Amerikaanse koppels bestudeerd die graag zwanger wilden worden. Ze moesten een dagboek bijhouden waarin ze gedetailleerd berichtten over hun seksleven en visconsumptie. Daaruit bleek dat koppels die twee keer per week een zeedier op het menu hadden staan, 22 procent meer seks hadden dan andere.' Vis is geen wondermiddel, maar er is nóg goed nieuws, lazen we. 'Vis zorgt volgens het onderzoek namelijk niet alleen voor meer seks. Je zou er ook sneller zwanger van worden. 92 procent van de koppels die vaak vis aten, waren na een jaar in verwachting. Bij de vrouwen die minder zeediertjes verorberden, lag dat aantal 13 procent lager.'

'Vis eten geeft je libido een boost', kopte Metro.

Klopt dat?

De claim wekt de indruk dat vis een lustopwekker is en dat is 'evident onwaar', zegt endocrinoloog Guy T'Sjoen, diensthoofd van het Centrum voor Seksuologie en Gender aan het UZ Gent. De studie was in de eerste plaats een onderzoek naar fertiliteit en niet naar seksueel verlangen, beklemtoont hij. 'Seksueel verlangen - libido - wordt overigens evenzeer bepaald door omgevingsfactoren zoals stress, vermoeidheid en tijd hebben, als door prikkels en biologie. Dat biologische kun je niet terugbrengen tot één hormoon, of naar een voedingselement dat dat hormoon zou beïnvloeden.'

Het enige wat je voor bewezen mag nemen, is het placebo-effect. Professor seksuologie Paul Enzlin (KU Leuven)

De studie in het vakblad JCEM (2018) concludeert dat 'koppels waarbij beide partners ongeveer twee keer of meer per week vis of schaaldieren aten, significant vaker seks hadden en een hogere vruchtbaarheid', lezen we. 'Die bevinding onderstreept het belang van voeding bij wie kinderen wil, en begeleiding daarbij.' Verder onderzoek moet uitwijzen hoeveel vis te veel is, want vis- en schaaldieren kunnen ook kleine, 'potentieel schadelijke' doses kwik of chemicaliën bevatten, geven de auteurs nog mee.

Dat vis zorgt voor meer seks - een oorzakelijk verband - blijkt dus niet uit de studie. Wat wel? Zelfs als je ervan uitgaat dat mensen die regelmatig samen vis eten globaal gezonder leven, blijft de associatie tussen 'vaker vis' en 'vaker seks' overeind, claimen de auteurs. 'Maar ligt dat aan die vis? Of aan het samen koken en eten en...? Eerder het laatste', zegt relatietherapeute Rika Ponnet.

Over het effect van oesters, mosselen, hoornpoeder of chocolade, is de wetenschap vrij unaniem. 'Het enige wat je voor bewezen mag nemen, is het placebo-effect', zegt professor seksuologie Paul Enzlin (KU Leuven). 'Wellicht psychologie, geen fysionomie', zegt ook de website Sex & Psychology van expert Justin Lehmiller (Kinsey Institute).

Lust en opwinding gaan onder meer om focus, overgave, en een gezond lichaam dat je zelf graag ziet, beklemtonen experts. 'In onze behandelrichtlijnen zijn afrodisiaca of voedingssupplementen overigens totaal afwezig', voert Guy T'Sjoen aan. 'Wetenschappelijk bewijs dat ze werken, is niet voorhanden.'

Conclusie Knack beoordeelt de stelling als eerder onwaar. De claim is niet compleet uit de lucht gegrepen, maar de suggestie dat vis eten je seksleven boost, is onbewezen.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factchecker@knack.be

© RMG

Knack maakt onderdeel uit van Roularta Media Group.