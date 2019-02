Factcheck: 'Ongeveer 2,5 miljoen Belgen hebben vaak last van darmproblemen'

'Steeds meer mensen hebben bijna regelmatig te maken met darmproblemen', lazen we onlangs in De Zondag. Experts spreken van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS), vermeldde de als krantenbericht verpakte advertentie voor Kijimea. Dat is een probioticum of preparaat met 'goede darmbacteriën', dat je zonder voorschrift kunt kopen. Advertorials voor hetzelfde middel doken eerder in verschillende kranten op. In Het Nieuwsblad van 25 februari 2019 staat er zelfs een opmerkelijk cijfer bij: 'Ongeveer 2,5 miljoen Belgen hebben vaak last van darmproblemen zoals diarree, buikpijn of winderigheid', lazen we toen.

...