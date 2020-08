Op sociale media gaat een beeld uit 1962 viraal waarop mensen zich verplaatsen in piepkleine eenpersoonsvoertuigen. 'Het leven in 2022' zou het werk heten, en de artiest zou het coronavirus hebben voorspeld. Dat klopt niet.

Op 17 augustus verschijnt onderstaand bericht op Facebook. Het wordt 3300 keer gedeeld en bereikt meer dan 580.000 mensen.

Bij het bericht post de auteur een beeld met daarop mensen die zich verplaatsen in piepkleine, wat futuristisch aandoende eenpersoonsvoertuigen die een kruising lijken tussen een step, een scooter en een auto. De auteur van het Facebookbericht schrijft dat het beeld 'Leven in 2022' heet.

Hij is niet de eerste: sinds mei van dit jaar gaat het beeld viraal op Twitter en op Facebook op verschillende plaatsen in de wereld, vaak vergezeld van de boodschap dat een Italiaans magazine in 1962 een verhaal publiceerde waarin werd getoond hoe de wereld er zou kunnen uitzien in 2022. Mensen die deze berichten delen, insinueren daarbij vaak dat de kunstenaar profetische gaven had en het coronavirus en de social distancing maatregelen wist te voorspellen, 60 jaar voor datum.

Uit factchecks van het Amerikaanse Snopes, het Italiaanse Facta, het Indiase Facthunt India en het Indonesische TurnBackHoax is echter al gebleken dat het beeld uit zijn context werd gerukt. Het werk is van de satirische Italiaanse cartoonist Walter Molino en het werd op 16 december 1962 gepubliceerd op de laatste pagina van het Italiaanse weekblad La Domenica del Corriere, dat bestond van 1899 tot 1989.

De titel van het werk was echter helemaal niet 'Leven in 2022', en met 2022 had het ook niets te maken. Het Italiaanse magazine publiceerde het beeld bij een artikel over de Singoletta, een toekomstig voertuig voor één persoon dat werd opgevoerd als mogelijke oplossing voor het fileprobleem in de steden. Dat blijkt ook uit de Italiaanse tekst bij de tekening, die vertaald kan worden als: 'Zullen we ons op deze manier verplaatsen in de stad? Ziehier hoe het verkeersprobleem in de steden zou kunnen worden verlicht of zelfs helemaal opgelost: piepkleine eenpersoonsauto's die maar weinig ruimte opeisen...' Ook de cover van dat magazine verwijst trouwens naar datzelfde thema.

Anders dan de claim die nu viraal gaat laat uitschijnen, heeft Molino dus niet gezegd dat dit beeld een mogelijke scène in het jaar 2022 zou kunnen zijn. Er is absoluut geen link met 2022, en ook elke link met corona is verzonnen.

CONCLUSIE De in 1962 gepubliceerde illustratie van cartoonist Walter Molino die viraal gaat op sociale media droeg niet de titel 'Leven in 2022' en voorspelde ook het coronavirus niet. Het beeld werd gepubliceerd bij een artikel over het verkeersprobleem in de steden, en moest illustreren hoe de toekomstige mobiliteit eruit zou kunnen zien. Van het jaartal 2022 was daarbij absoluut geen sprake. We beoordelen het bericht daarom als onwaar.

