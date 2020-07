Op sociale media circuleren twee selfies van dezelfde man. Op de ene blijkt hij een imposante bodybuilder, op de andere een fel vermagerde patiënt. De foto's zijn echt en afkomstig van een Amerikaanse verpleger die met covid-19 op intensieve zorg belandde.

Op 27 juni plaatst een Antwerpse man een bericht op Facebook met de tekst 'Eye-opener! Stay safe iedereen, het virus is nog niet weg...' Hij illustreert zijn boodschap met twee foto's van schijnbaar dezelfde man. Die zou door corona nog 'een schim van zichzelf zijn'. Het bericht wordt 1500 keer gedeeld en bereikt zo 237.000 mensen.

Door de afbeelding te uploaden via Google Images vinden we verschillende nieuwsartikelen van Amerikaanse media over deze foto's. Onder andere ABC News, BuzzFeed, Health en CNN berichtten erover. De originele post vinden we terug op Instagram en kwam online op 11 mei.

Het blijkt te gaan over de 43-jarige verpleger Mike Schultz uit San Francisco, die het coronavirus opliep in maart. Hij testte positief op covid-19 en werd opgenomen op de intensieve zorg. Aan CNN liet hij weten dat hij gedurende vierenhalve week kunstmatig beademd werd. Hij was ook een lange periode buiten bewustzijn. Over zijn reactie na het ontwaken zei hij dit: 'Ik herkende mezelf niet. Ik huilde haast toen ik in de spiegel keek.'

Hoeveel gewicht hij exact verloor, weet hij niet, want hij werd niet meteen gewogen toen hij weer bij bewustzijn kwam. Maar het gaat volgens hem zeker over meer dan 50 pounds, het equivalent van ongeveer 22 kilo. Exacte cijfers hierover zijn niet te verifiëren.

Het Amerikaanse magazine Prevention liet over deze zaak enkele experts aan het woord. 'Als mensen zo lang intensieve zorg nodig hebben, is het niet ongewoon om gewicht te verliezen', zegt Amesh Adalja van het Johns Hopkins University Center for Health Security. 'Mensen die aan een beademingstoestel hangen kunnen niet eten omdat ze een buis in hun mond hebben. Ze zijn afhankelijk van vloeibare voeding en zo krijgen ze minder calorieën binnen dan normaal.'

'Tegelijkertijd is het lichaam in kritieke toestand en begint het daardoor spiermassa af te breken omdat het energie nodig heeft. Dat is niet specifiek voor covid-19, maar kan iedereen overkomen die op intensieve zorg beland.'

Een recente wetenschappelijke studie verwacht dat covid-19-patiënten die intensieve zorg overleven ernstige ondervoeding en veel spierverlies vertonen. Mike Schultz lijkt daarvan een voorbeeld.

Bezig aan herstel

Op Schultz' Instagrampagina The Bearded Nurse vinden we ook foto's van zijn herstel. Op 4 juli postte hij een foto waaruit blijkt dat hij al een deel van het verloren gewicht weer had gewonnen.

In die post klaagt hij wel over dagelijkse hoofdpijn, duizeligheid 's ochtends, nachtmerries en andere symptomen. Ook dat valt moeilijk te verifiëren.

Conclusie De foto's van een man voor en na een opname op intensieve zorg ten gevolge van covid-19 zijn echt. Het gewichts- en spierverlies valt wetenschappelijk te verklaren. We beoordelen dit bericht als waar.

