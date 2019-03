Factcheck: 'In bepaalde Zweedse scholen mogen jongens niet meer met auto's spelen'

Dat vertelde Guy Van Sanden onlangs in het programma Bij Debecker op Radio 1. Maar klopt dat wel?

'Onze maatschappij moet mannelijke waarden opnieuw waarderen', zei Guy Van Sanden in het programma Bij Debecker op Radio 1. Van Sanden (niet de acteur Guy Van Sande) is de bezieler van mannenrechten.be. 'Zweden is een goed voorbeeld van hoe steeds meer een middenmoot wordt opgedrongen', zei hij op de radio. 'Op bepaalde kleuterscholen in Zweden wordt niet meer toegelaten dat jongens met auto's spelen en meisjes met poppen.'

'Je moet mensen zelf hun keuzes laten maken', beklemtoonde Van Sanden.

Mogen die jongens en meisjes dat niet?

'Google "genderneutrale scholen in Zweden" en je vindt tal van artikels die mijn punt bevestigen', zegt Van Sanden aan de telefoon. Hij verwijst naar een artikel in The New York Times (NYT). Dat neemt ons mee naar de instapklas van de Zeevaarders kleuterschool (Sjöfararen) in de zuidrand van Stockholm. 'Jongens riepen en sloegen, meisjes hieven hun armen en jankten om te worden opgepakt', lezen we. 'De groep één- en tweejarigen had zich met andere woorden opgesplitst langs traditionele genderlijnen. En in deze school is dat niet oké. De leerkrachten ontdeden de kamer van auto's en poppen. Ze gaven de jongens de leiding over de speelgoedkeuken, en lieten de meisjes oefenen met "Nee!" roepen.' Wat volgt, is een relaas dat de praktijk schetst in Zweden en het debat met voor en tegens.

Zweedse scholen verbreden het aanbod, maar verbieden niets. Eva Reimer, professor pedagogiek en didactiek

Een ander verhaal waaraan Van Sanden refereert, lezen we in het blad The Atlantic en noemt Egalia. Dat is 'de meest prominente genderneutrale school in Zweden', zegt Asa Larsson, journaliste bij het factcheckkatern Viralsgranskaren van de Zweedse krant Metro aan Knack.

Voor toelichting bij wat de NYT schrijft, is bij Sjöfararen niemand bereikbaar. Wie wel de telefoon opneemt, is Lotta Rajalin, de directrice van Egalia. 'Dat jongens in onze scholen niet met auto's mogen spelen en meisjes niet met poppen, is natuurlijk volstrekt onwaar', zegt Rajalin. 'We verplichten niets. We nemen niets weg, we voegen alleen toe. Als we dansen op school, bijvoorbeeld, iets wat in onze cultuur voor jongens minder evident is dan voor meisjes, dan doen we dat samen. Hetzelfde geldt voor voetbal. Dat doen onze vrouwelijke leerkrachten mee, om te tonen dat iederéén dat kan.'

Zweedse scholen verbreden het aanbod, maar verbieden niets, zegt ook Eva Reimer, professor pedagogiek en didactiek aan de Universiteit van Göteborg. 'Ik heb natuurlijk niet alle scholen gecheckt, maar kan me onmogelijk voorstellen dat jongens ergens niet met auto's mogen spelen. We moedigen ze aan om ook andere dingen te doen, dat klopt, maar verbieden is niet aan de orde.'

Dat zou wellicht ook tegen de regels indruisen, stipt Hugo Ewald aan, factchecker bij de Zweedse krant Dagens Nyheter. 'De officiële richtlijn stipuleert dat jongens en meisjes "dezelfde kansen" krijgen', zegt hij. 'Uit een interview met de Zeevaarders kleuterschool in het Zweedse lerarentijdschrift Lärarnas tidning blijkt duidelijk dat poppen en auto's er niet verboden zijn. Ze gaan er bewust mee om. Maar verbieden is iets heel anders.'

Jack Werner, journalist en medeoprichter van Viralsgranskaren, zit op dezelfde lijn. 'De claim is een typische Swedelore', concludeert hij. 'Een verhaal dat exotische ideeën van buitenlanders weerspiegelt over Zweden als politiek extreem land, in verhouding tot hun eigen politieke idealen.'

Dit stuk kwam tot stand met de hulp van Mieke Van Houtte (UGent) en Els Consuegra (VUBrussel).

Meer weten? Deze overzichtsstudie uit 2018 vat de resultaten samen van onderzoek in de sociale psychologie - labo- én veldwerk - naar de effecten van blootstelling aan 'genderroldoorbrekende' voorbeelden.

Leestip: www.lannoo.be/nl/gender-op-school

Conclusie Zweedse scholen gaan bewust om met gendergerelateerd speelgoed zoals auto's en poppen, maar van verbieden is geen sprake. Knack beoordeelt de claim daarom als onwaar.