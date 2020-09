Dat lazen we onlangs in Krant van West-Vlaanderen. Maar klopt dat wel?

Geerard Adriaen, die samen met Ehsanollah Fallah Eaglenest oprichtte, een softwareontwikkelaar die inzet op duurzame webontwikkeling, stelde in Krant van West-Vlaanderen dat meer digitalisering niet gelijkstaat met meer duurzaamheid. 'Met een jaarlijkse CO2-uitstoot van 1596 miljoen ton, zou het internet, indien het een land was, vijfde zijn in de lijst met meest vervuilende landen!' In de kop werd de vergelijking met ons land gemaakt: 'Het internet stoot 16 keer meer CO2 uit dan België.'

Als we contact opnemen met Adriaen, verwijst hij naar een artikel van de Britse openbare omroep BBC waarin staat dat de 'CO2-voetafdruk van onze gadgets, het internet en de ondersteunende systemen ongeveer 3,7 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen uitmaakt'. Uit een artikel dat in Science verscheen, bleek die totale uitstoot in 2019 zowat 43,1 miljard ton te bedragen, aldus nog Adriaen. 'Het internet zou dus 1596 miljoen ton CO2 per jaar uitstoten. Uit de recentste overheidscijfers blijkt dat ons land in 2017 net geen 115 miljoen ton CO2 uitstootte. Maar volgens het planbureau zal de totale CO2-uitstoot dit jaar met 13 procent dalen. Dat brengt de uitstoot voor 2020 op ongeveer 100 miljoen ton.'

Je kunt met zekerheid stellen dat het internet 5 tot 15 keer zoveel CO2 uitstoot als België, al zou het intussen zelfs meer kunnen zijn. Professor Geert Deconinck (KU Leuven en EnergyVille)

Als we het BBC-artikel onder de loep nemen, blijkt dat die 3,7 procent afkomstig is uit het rapport Lean ICT. Towards Digital Sobriety van de Parijse denktank The Shift Project, dat verscheen in maart 2019. In dat lijvige rapport staat inderdaad dat het aandeel van digitale technologie binnen de totale uitstoot van broeikasgassen in 2018 3,7 procent bedroeg. Volgens de meest optimistische schatting in het rapport zou het internet in 2020 verantwoordelijk zijn voor 2,1 gigaton CO2-uitstoot, 21 keer meer dan België dus. En als de ICT-sector in hetzelfde tempo blijft vervuilen, kan die in 2025 verantwoordelijk zijn voor 8 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen, aldus nog het rapport. Dat is niet verwonderlijk: er wordt een andere studie geciteerd waaruit blijkt dat in 2016 de gemiddelde wereldburger al 2,3 'internettoestellen' bezat. In 2021 zouden dat er 3,5 zijn, aldus de schatting. Opvallende uitschieter zijn de VS, met in 2016 al gemiddeld 7,7 toestellen per persoon.

'Er circuleren allerhande cijfers over de totale CO2-uitstoot van "het internet", afhankelijk van de definitie. Volgens de ene bron is het verantwoordelijk voor 800 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar, volgens de andere voor 1600 miljoen ton', zegt professor Geert Deconinck (KU Leuven en EnergyVille). 'Je kunt dus met zekerheid stellen dat het internet 5 tot 15 keer zoveel CO2 uitstoot als België, al zou het intussen zelfs meer kunnen zijn. Enerzijds worden wereldwijd steeds meer digitale data verbruikt, vooral in de vorm van bewegende beelden, waardoor meer bandbreedte nodig is en de servers dus moeten groeien. Met de komst van 5G zal dat nog enorm toenemen. Anderzijds is er ook steeds meer communicatie via het internet, en ten slotte stijgt het aantal gebruikerstoestellen extreem snel, die natuurlijk allemaal geproduceerd en getransporteerd moeten worden. Bovendien worden ze meestal intensief, maar niet langdurig gebruikt en zelden gerecycleerd.'

Conclusie Voor een precieze berekening zijn er te weinig actuele en gedetailleerde cijfers. Maar volgens experts en een betrouwbaar internationaal rapport zou 'het internet' - de optelsom van servers, communicatie en toestellen - 5 tot 21 keer zoveel CO2 uitstoten als België. Knack beoordeelt de stelling daarom als eerder waar.

