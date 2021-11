'Gemiddeld geeft een particulier vandaag de dag 18.000 euro uit aan een wagen.' Dat zei Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) in het parlement. Maar het is een onderschatting.

In het Federaal Parlement werden op 10 november enkele wetsvoorstellen over de vergroening van bedrijfswagens besproken. Parlementslid Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) gaf aan bezorgd te zijn over 'de hoge restwaarde die de leasingmaatschappijen aanhouden voor die wagens'. Hij heeft het over 30.000 euro 'voor een wagen die vier jaar lang heeft rondgereden'. En dat is meer dan wat vandaag wordt gespendeerd aan auto's, klinkt het. 'Gemiddeld geeft een particulier vandaag de dag 18.000 euro uit aan een wagen.' Wanneer we contact opnemen met Van Lommel verwijst hij naar een artikel in De Standaard, waarin Ivo Willems van Cardoen wordt geciteerd: 'In België zijn mensen bereid om aan een nieuwe wagen gemiddeld zo'n 18.000 euro te spenderen.'

Aan de telefoon bevestigt Willems de uitspraak. 'Als we kijken naar onze gemiddelde verkoopprijs van nieuwe auto's en recente tweedehandswagens - al ligt het zwaartepunt van onze mix bij nieuwe wagens - aan particulieren in heel België, dan is dat ongeveer 18.000 euro.' Cardoen is een grote speler op de automarkt, maar mikt 'met zijn goedkope wagens vooral op de onderkant van de markt', aldus nog De Standaard.

Dat cijfer kan niet zomaar veralgemeend worden.

Uit cijfers die we krijgen van Febiac, de koepelorganisatie van de auto-industrie, blijkt dat tussen januari en oktober 2021 al 905.555 auto's werden ingeschreven. De meerderheid daarvan (566.943) zijn tweedehandswagens. Over de prijzen daarvan zijn amper cijfers beschikbaar, zeker omdat een deel onder particulieren wordt verkocht. Omdat de oorspronkelijke uitspraak van Van Lommel in de eerste plaats gaat over nieuwe auto's, focussen we verder daarop. Michel Martens, directeur van het Kenniscentrum van Febiac, bekeek voor ons de prijzen van de twintig meestverkochte automodellen van 2021 bij particulieren (tussen januari en oktober). Als we kijken naar het gewogen gemiddelde van die top twintig, dan bedraagt de prijs 24.510 euro. 'Dat is aanzienlijk meer dan de 18.000 euro waarvan sprake', zegt Martens. 'Het is wel belangrijk om te benadrukken dat het om de catalogusprijzen gaat. Maar zelfs wanneer je daarvan 10 procent korting zou aftrekken, wat in normale marktomstandigheden vrij realistisch is, dan blijft het bedrag een stuk hoger. In het zakenmodel en marktsegment waarin ondernemingen zoals Cardoen actief zijn, ligt de focus op de prijs, waardoor het prijsniveau in die marktniche onder het marktgemiddelde ligt.'

Ook professor economie Frank Verboven (KU Leuven), die al verschillende onderzoeken deed naar de prijszetting van auto's, beaamt dat het bedrag van 18.000 euro eerder aan de lage kant is. 'Cardoen staat bekend als een prijsbreker, al zal dat hooguit enkele procenten verschillen. Ik vermoed dat hun gemiddelde prijs zo laag is omdat ze vooral goedkopere modellen aanbieden. Dat cijfer kan dus niet zomaar veralgemeend worden.'

CONCLUSIE Omdat er bij de verkoop van nieuwe auto's vaak met kortingen wordt gewerkt, zijn er geen precieze cijfers. Maar uit beschikbare data en gesprekken met experts blijkt dat particulieren in ons land gemiddeld een stuk meer dan 18.000 euro uitgeven aan een nieuwe auto. We beoordelen de stelling daarom als eerder onwaar.

BRONNEN Plenumvergadering, 10 november 2021

De Standaard, 3 november 2021 (achter betaalmuur)

Huishoudbudgetonderzoek 2020, Statbel

Mailverkeer met Reccino Van Lommel (Vlaams Belang), 15 november 2021

Telefonisch verkeer met Ivo Willems (Cardoen), 15 november 2021

E-mailverkeer en interview met Michel Martens (Febiac), 15-16 november 2021

E-mailverkeer en interview met Frank Verboven (KU Leuven), 15-16 november 2021 Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 16 november 2021. * Bijgewerkt op 24/11/2021 om 21:22, om bronvermeldingen en hyperlinks toe te voegen aan het artikel.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

© RMG

Knack maakt onderdeel uit van Roularta Media Group.

In het Federaal Parlement werden op 10 november enkele wetsvoorstellen over de vergroening van bedrijfswagens besproken. Parlementslid Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) gaf aan bezorgd te zijn over 'de hoge restwaarde die de leasingmaatschappijen aanhouden voor die wagens'. Hij heeft het over 30.000 euro 'voor een wagen die vier jaar lang heeft rondgereden'. En dat is meer dan wat vandaag wordt gespendeerd aan auto's, klinkt het. 'Gemiddeld geeft een particulier vandaag de dag 18.000 euro uit aan een wagen.' Wanneer we contact opnemen met Van Lommel verwijst hij naar een artikel in De Standaard, waarin Ivo Willems van Cardoen wordt geciteerd: 'In België zijn mensen bereid om aan een nieuwe wagen gemiddeld zo'n 18.000 euro te spenderen.'Aan de telefoon bevestigt Willems de uitspraak. 'Als we kijken naar onze gemiddelde verkoopprijs van nieuwe auto's en recente tweedehandswagens - al ligt het zwaartepunt van onze mix bij nieuwe wagens - aan particulieren in heel België, dan is dat ongeveer 18.000 euro.' Cardoen is een grote speler op de automarkt, maar mikt 'met zijn goedkope wagens vooral op de onderkant van de markt', aldus nog De Standaard. Uit cijfers die we krijgen van Febiac, de koepelorganisatie van de auto-industrie, blijkt dat tussen januari en oktober 2021 al 905.555 auto's werden ingeschreven. De meerderheid daarvan (566.943) zijn tweedehandswagens. Over de prijzen daarvan zijn amper cijfers beschikbaar, zeker omdat een deel onder particulieren wordt verkocht. Omdat de oorspronkelijke uitspraak van Van Lommel in de eerste plaats gaat over nieuwe auto's, focussen we verder daarop. Michel Martens, directeur van het Kenniscentrum van Febiac, bekeek voor ons de prijzen van de twintig meestverkochte automodellen van 2021 bij particulieren (tussen januari en oktober). Als we kijken naar het gewogen gemiddelde van die top twintig, dan bedraagt de prijs 24.510 euro. 'Dat is aanzienlijk meer dan de 18.000 euro waarvan sprake', zegt Martens. 'Het is wel belangrijk om te benadrukken dat het om de catalogusprijzen gaat. Maar zelfs wanneer je daarvan 10 procent korting zou aftrekken, wat in normale marktomstandigheden vrij realistisch is, dan blijft het bedrag een stuk hoger. In het zakenmodel en marktsegment waarin ondernemingen zoals Cardoen actief zijn, ligt de focus op de prijs, waardoor het prijsniveau in die marktniche onder het marktgemiddelde ligt.'Ook professor economie Frank Verboven (KU Leuven), die al verschillende onderzoeken deed naar de prijszetting van auto's, beaamt dat het bedrag van 18.000 euro eerder aan de lage kant is. 'Cardoen staat bekend als een prijsbreker, al zal dat hooguit enkele procenten verschillen. Ik vermoed dat hun gemiddelde prijs zo laag is omdat ze vooral goedkopere modellen aanbieden. Dat cijfer kan dus niet zomaar veralgemeend worden.'Knack maakt onderdeel uit van Roularta Media Group.