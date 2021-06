Een foto die gedeeld wordt in de Nederlandse Facebookgroep Bullet News toont een sticker die op een bankje in de Nederlandse stad Utrecht kleeft, en waarop staat dat enkel gevaccineerden op het bankje mogen zitten. Dat laatste klopt niet. De stickers zijn vals.

We vinden de foto van de sticker terug in de Nederlandse Facebookgroep 'Bullet News'. Op de sticker staat: 'Opgelet! Dit bankje is alleen voor gevaccineerden.' De post wordt 3000 keer bekeken en wordt ook gedeeld door andere profielen.

Het bijschrift van Bullet News vernoemt 'Utrecht Tolsteeg' als locatie. In de reacties worden jodensterren gepost en wordt er gewag gemaakt van een 'nieuwe apartheid'.

De sticker maakt dus heftige reacties los. Plakte deze sticker echt op een bankje in Utrecht? En wie plaatste die daar?

We voeren de foto in via Google Afbeeldingen en Yandex, maar krijgen geen resultaten.

De sticker ziet er professioneel uit en gebruikt officiële symbolen van de Nederlandse overheid, zoals het logo van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en een pictogram waarmee de Nederlandse overheid op de mondmaskerplicht wijst.

We nemen contact op met de stad Utrecht. Woordvoerder Jochem Hoogenboom en persvoorlichter van de burgemeester Marieke Ruijgrok bevestigen allebei dat de sticker echt is, en dat hij op verschillende bankjes in de wijk Tolsteeg is aangebracht. Wat niet klopt, is dat het stadsbestuur de sticker zou hebben gemaakt. Ruijgrok zegt dat de stad de stickers heeft verwijderd van zodra ze werden opgemerkt (11 juni nvdr.). Wie achter de actie zit, weet het stadsbestuur voorlopig niet.

We nemen contact op met Tessa Heerschop, freelance journaliste voor de Nederlandse krant De Telegraaf. Zij postte een foto van de sticker in een Facebookgroep over Utrecht.

Zij vermoedt dat de Nederlandse organisatie 'Police For Freedom' achter de actie zit, aangezien de foto ook in een Telegramgroep van de organisatie werd gepost. Police for Freedom organiseerde de afgelopen maanden diverse protesten in Nederlandse steden tegen de coronamaatregelen. De groep diende bij het Utrechtse stadsbestuur ook een aanvraag in voor een protest op 4 juli.

Een andere naam die op Twitter wordt genoemd, is Tinus Koops, een man die in Utrecht bekend staat als antivaxer. Hij is eigenaar van de Facebookgroep 'Nederland in Opstand', die 19.000 leden telt. We nemen contact op met Koops en vragen hem naar de actie. Koops antwoordt dat hij tegen de coronaregelgeving en vaccinatie is, en dat hij daarom zulke stickers niet zou plaatsen.

Conclusie Op een foto die circuleert op Facebook en Twitter zien we een bankje waarop een sticker hangt die stelt dan alleen gevaccineerde mensen er mogen gaan zitten. De sticker, die verschillende overheidslogo's bevat, werd inderdaad op zitbankjes in de wijk Tolsteeg in de Nederlandse stad Utrecht geplakt. De stad beklemtoont echter dat de informatie op de stickers fout is, dat zij niet achter het initiatief zit en dat ze de stickers ook meteen heeft laten verwijderen. We beoordelen de Facebookpost en de boodschap op de sticker daarom als onwaar. Wie wel verantwoordelijk is voor de stickeractie, is niet duidelijk.

