'Van krekels is bewezen dat ze dubbel zoveel eiwitten bevatten als rundvlees.' Dat lazen we in Goed Gevoel. Maar het klopt niet.

In Goed Gevoel lazen we over de Belgische start-up Kriket, die onder meer graanrepen maakt op basis van krekel. 'Van krekels is bewezen dat ze dubbel zoveel eiwitten bevatten als rundvlees', zo luidt het. Wanneer we contact opnemen met Michiel Van Meervenne, medeoprichter van Kriket, vertelt hij dat hun graanrepen en granola's Europese huiskrekel (Acheta domesticus) bevatten, in poedervorm. 'Uit de analyses blijkt dat dit poeder 62 procent eiwit bevat. Volgens andere publicaties bevat rundvlees tussen de 15 en 25 procent eiwit.'

'De vergelijking loopt toch wat spaak', zegt onderzoeker Dries Vandeweyer (KU Leuven), gespecialiseerd in levensmiddelen- en microbiële technologie. 'In de eerste plaats omdat je verschillende types rundvlees hebt, met verschillende eiwitconcentraties, maar ook verschillende soorten krekels. Bovendien valt een vers stuk rundvlees, dat ruim 70 procent vocht kan bevatten, niet zomaar te vergelijken met krekels in poedervorm.'

In een publicatie van de Verenigde Naties uit 2013 worden de eiwitpercentages vergeleken tussen verschillende diersoorten, in verse vorm. Bij volwassen krekels schommelen die tussen de 8 en 25 procent, bij rundvlees tussen de 19 en 26 procent.

Krekels zijn een goede eiwitbron, maar geen betere dan rundvlees.

Ook professor Arnold van Huis (Universiteit Wageningen) wil nuanceren. 'Je moet inderdaad correct vergelijken, allebei in gedroogde versie, bijvoorbeeld. Dan is het verschil tussen gedroogd rundvlees en gedroogde krekels - die gemiddeld ruim 60 procent eiwitten bevatten, zo blijkt uit ander onderzoek - niet zo groot. Maar als je ook naar vitaminen en mineralen kijkt, zoals in een onderzoek uit 2015, dan scoren krekels op sommige vlakken wel beter dan rundvlees.'

Professor dierwetenschappen Stefaan De Smet (UGent) verwijst naar een reviewstudie uit 2021 over de voedingswaarden van verschillende krekelsoorten. 'Bij de huiskrekel schommelt het eiwitgehalte inderdaad tussen de 62 en 71 procent. Maar ook in deze studie maakt men de fout om gedroogde krekel te vergelijken met vers vlees. Op Internubel, een databank met gedetailleerde informatie over voedingsmiddelen op de Belgische markt, vind je ook verschillende soorten rundvlees. Een magere biefstuk van Belgisch witblauw, bijvoorbeeld, bevat 22,8 procent eiwitten. Maar ook 74 procent water. In droge stof is dat dus een eiwitgehalte van 87 procent. Maar ook bij rundvlees met een hoger vetgehalte, zoals een entrecote van Belgisch witblauw, kom je op een eiwitgehalte van 64 procent in droge stof. Bovendien blijkt uit de reviewstudie dat krekels een lagere verteerbaarheid hebben dan vlees. Ze zijn dus een goede eiwitbron, maar geen betere dan rundvlees.'

Tot slot valt ook professor chemie Mik Van Der Borght (KU Leuven) zijn collega's bij. 'Bij verse krekels zie je vaak een eiwitgehalte van rond de 20 procent, vergelijkbaar met vers rundvlees. Maar het feit dat je krekels kunt vermalen om ze te verwerken in voedingsproducten, en dus het volledige dier kunt consumeren, maakt ze wel tot een duurzame bron van eiwitten. Al kun je wel nog een kanttekening maken bij krekelrepen, die vaak slechts een laag percentage krekelpoeder bevatten en dus ook veel minder dierlijke eiwitten dan pakweg een biefstuk.' Uit de ingrediëntenlijst van de Kriket-graanrepen blijkt dat die 5 procent krekelpoeder bevatten.

CONCLUSIE Als we krekels en rundvlees in dezelfde vorm vergelijken - rauw of gedroogd - dan is hun eiwitgehalte hooguit gelijk. We beoordelen de stelling dus als onwaar.

