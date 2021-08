'Botox blijkt slecht voor je seksleven.' Dat lazen we onlangs in Metro. Maar er zijn onvoldoende wetenschappelijke bewijzen.

Metro

Op de website van Metro lazen we een artikel met als kop 'OEPS. Botox blijkt slecht voor je seksleven'. Botox zou een negatieve impact hebben op het vrouwelijk orgasme, aldus 'uitvoerig' onderzoek van psycholoog Michael Lewis van Cardiff University.

Online vinden we dat onderzoek terug. De term 'uitvoerig' lijkt sterk overdreven: er namen slechts 36 vrouwen deel. 13 van hen ondergingen een botoxbehandeling in hun gezichtsfrons, 11 andere in hun gezichtsfrons en kraaienpootjes. En ten slotte is er nog de controlegroep: 12 vrouwen kregen geen botox, maar ondergingen wel andere cosmetische ingrepen die de beweeglijkheid van het gezicht niet beïnvloeden. De deelnemers moesten voor en na hun ingreep de 19 vragen beantwoorden van de 'Female Sexual Function Index' (FSFI). Wat bleek? Na een botoxbehandeling zakte hun score over orgasmetevredenheid opvallend.

Bij matig gebruik zal de impact op het orgasme amper voelbaar zijn.

Plastisch chirurg Jan Vermeylen kent de studie van Lewis. 'De auteur verwijst naar ander onderzoek waaruit blijkt dat vlak voor een orgasme vaak bepaalde gezichtsfronsen optreden. Dat is een vorm van communicatie met de partner, maar er is ook een hypothese dat die gezichtsfrons zelf bijdraagt aan een intenser orgasme. Het feit dat de proefpersonen na een botoxbehandeling minder tevreden waren over hun orgasme, bevestigt die hypothese. Al gaat het natuurlijk om een zeer beperkt aantal proefpersonen. Ik ken ook geen andere studie die dat bevestigt. Persoonlijk denk ik dat de meeste vrouwen het amper zullen opmerken: de intensiteit van orgasmes verschilt enorm per individu en is afhankelijk van verschillende factoren. Bovendien zien we de laatste jaren een kentering in botoxgebruik: aanvankelijk werd er vaak mee overdreven, waardoor de gezichtsmimiek soms volledig verdween. Bij matig gebruik zal de impact op het orgasme amper voelbaar zijn.'

Volgens Paul Enzlin, hoogleraar seksuologie (KU Leuven), moet de uitspraak zeer kritisch bekeken worden. 'Een orgasme bestaat uit twee elementen. Ten eerste zijn er de samentrekkingen van de bekkenbodemspieren, die zich via de baarmoeder verder doorzetten naar de rest van het lichaam en gevolgd worden door ontspanning. Sommige vrouwen voelen die tot in het gezicht, maar dat geldt niet voor iedereen. Als je dat gewend bent, zal het gevoel misschien licht verschillen na botoxgebruik. Het tweede element is het "orgasmegevoel" in de hersenen. Het lijkt me ongeloofwaardig dat de impact van een gezichtsfrons hierop groot zou zijn. Het is een boeiende hypothese, maar ik zou toch voorzichtig zijn met conclusies, zeker omdat het zo'n beperkt onderzoek is.'

Dat beaamt ook relatiedeskundige en seksuologe Riika Ponnet. 'Een orgasme en de kwaliteit ervan worden door zeer veel facetten bepaald, dus het zou enorm beperkend zijn om dat te herleiden tot een gezichtsfrons.'

'Wat wél klopt, is dat gezichtsuitdrukkingen cruciaal zijn voor onze relaties, en dus ook voor ons seksleven. Ze helpen om de emoties van anderen te lezen én we spiegelen die uitdrukkingen ook, waardoor ze onze eigen emoties beïnvloeden. Bij buitensporig botoxgebruik wordt het contact tijdens seks dus minder intens, wat de beleving kan afvlakken.'

CONCLUSIE Het onderzoek is te beperkt om te veralgemenen dat botox een negatieve impact heeft op het vrouwelijke orgasme en bij uitbreiding het seksleven. Knack beoordeelt de stelling als eerder onwaar.

