'De optimale tijd om dit te doen is vaak aan het begin van de middag in de tweede helft van de week.' Dat lazen we in Metro. Maar het klopt niet.

Ondanks corona toch opslag krijgen? In Metrolazen we enkele tips die daarbij zouden helpen. De opvallendste ging om 'de juiste timing'. Volgens de krant kan het juiste moment om met je baas te praten over opslag 'een sleutel tot succes' zijn. 'De optimale tijd om dat te doen is vaak aan het begin van de middag in de tweede helft van de week. Dus bijvoorbeeld donderdagmiddag om 13.30 uur. Je baas heeft dan waarschijnlijk de belangrijkste werkzaamheden al afgerond en heeft tijd gehad om zich voor te bereiden op het gesprek.'

Wanneer we online op zoek gaan naar een mogelijke bron, blijkt de oogst erg mager. Zo vonden we een artikel in Jobat waarin net wordt aangeraden om géén opslag te vragen op donderdag. Dat is gebaseerd op onderzoek van professor gedragswetenschappen Jet Sanders (London School of Economics). Zij ontdekte dat de bereidheid om risico's te nemen daalt van maandag tot donderdag en dan weer toeneemt op vrijdag.

Hier valt geen enkel wetenschappelijk bewijs voor te vinden.

Ook in het zakenblad Forbes verscheen een artikel over het beste tijdstip om opslag te vragen, met commentaar van enkele psychologen. Maandag is volgens hen een slecht moment, omdat die dag 'berucht is voor zijn negatieve, gespannen sfeer'. Verder wordt aangeraden om opslag te vragen in de ochtend, omdat uit onderzoek zou blijken dat mensen 's ochtends meer ethisch correct gedrag vertonen dan later op de dag. Al wordt ook aangeraden om het gesprek niet té vroeg aan te knopen: wacht tot uw baas voldoende koffie heeft gedronken. En er zijn ook sectoren - zoals de financiële wereld - waar de ochtend te druk is om zulke gesprekken te voeren. Een van de psychologen besluit dan maar dat vrijdag toch de beste dag is, omdat er dan 'licht is aan het eind van de tunnel'. Al moet de expert in kwestie toegeven dat ze 'geen onderzoek heeft om dat te bevestigen'. Dat lijkt de beste samenvatting: er is geen degelijk onderzoek dat aantoont dat één bepaalde dag in de week de meeste kans geeft op opslag.

Wanneer we contact opnemen met een handvol experts uit eigen land, klinkt het unisono: hier klopt niets van. Professor arbeidspsychologie Frederik Anseel (UGent) is uitermate scherp: 'Dat is zo'n vergezochte onzin dat ik daar geen tijd in stop. Als ik telkens moet reageren wanneer iemand iets uit zijn duim zuigt, kunnen we bezig blijven.' En ook volgens Nele De Cuyper, professor arbeids- en organisatiepsychologie (KU Leuven), lijkt de stelling 'uit de lucht gegrepen'.

Ook professor Kathleen Vangronsvelt (Antwerp Management School) is klaar en duidelijk. 'Hier valt geen enkel wetenschappelijk bewijs voor te vinden. In de traditionele nine-to-five, allemaal-op-kantoor-werkweek is donderdagmiddag misschien een relatief rustig moment, maar in hoeverre is dat vandaag nog relevant? Bovendien is er onderzoek naar uitputting bij leiders: wanneer je baas zich uitgeput voelt - wat eerder op het einde van de week het geval zal zijn - zal die zich veel defensiever gedragen. Uit het onderzoek naar sociale beïnvloeding valt wel te leren dat het principe van wederkerigheid kan helpen: vraag het best opslag wanneer jij iets belangrijks hebt gepresteerd of wanneer jou iets extra's wordt gevraagd. Ook het principe van autoriteit is relevant: bereid jezelf goed voor en probeer zelfverzekerd over te komen. Uit ander onderzoek blijkt dat "power poses" - waarbij je bijvoorbeeld één minuut als Superman gaat staan - je daarbij kunnen helpen. Al moet je dat natuurlijk niet tijdens het gesprek doen.'

CONCLUSIE Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat één welbepaald tijdstip de kans om opslag te krijgen vergroot. We beoordelen de stelling daarom als onwaar.

