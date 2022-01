Op sociale media circuleren berichten over een protest van truckchauffeurs in Canada tegen verplichte coronavaccinatie. De cijfers die erover circuleren zijn sterk overdreven en niet alle foto's of video's van het protest zijn echt.

Op 25 januari plaatst een Nederlandse man een afbeelding op Facebook met als bijschrift 'ondertussen in Canada' (hier gearchiveerd). We zien een foto met trucks en in het Engels de tekst: 'Ik denk niet dat iemand echt kan bevatten hoe groot dit is... Laatste schattingen waren 50.000 vrachtwagens. Vanuit elke hoek van het land rijden ze Ottawa binnen en blijven daar totdat er actie is ondernomen...' Dit bericht werd 729 keer gedeeld en meer dan 71.000 mensen zagen het op hun tijdlijn passeren.

© Facebook

We onderzoeken of de afbeelding een truckersprotest in Ottawa laat zien (1) en of er inderdaad 50.000 trucks uit protest naar de Canadese hoofdstad trekken (2).

1) Oude foto

Via enkele omgekeerde zoekacties met het beeld komen we uit bij de site van truckersrestaurant Blackjacks Roadhouse (hier gearchiveerd) in het gehucht Nisku in de Canadese provincie Alberta. Dat ligt ongeveer 3500 kilometer ten westen van de Canadese hoofdstad Ottawa.

Wanneer we de parking van dit restaurant bekijken op Google Maps, dan zien we dat visuele elementen overeenkomen met de foto. Het logo dat we terugvinden op de site en als watermerk op de foto, zien we ook terug op deze parking (gele kaders). Reclametorens van Mc Donald's en Shell (groene kaders) en een rij lantaarnpalen (paarse kaders) komen overeen.

© Blackjacks Roadhouse/Google Streetview

De URL van de afbeelding op die site geeft aan dat die werd opgeladen in september 2020 (geel kader).

© Blackjacks Roadhouse

Factcheckers van het persagentschap Reuters contacteerden een medewerker van Blackjacks Roadhouse. Die bevestigde dat de foto inderdaad oorspronkelijk van hun site komt: 'Deze foto werd genomen op 6 juli 2019 tijdens het evenement Pro-Trucker Magazine Big Rig Show & Shine.' De foto werd zonder hun toestemming gebruikt in verband met een recent protest in Canada, aldus iemand van Blackjacks Roadhouse.

2) Truckersprotest in Canada

Deze foto op sociale media heeft dus niets te maken met een recent protest van truckchauffeurs in Canada. Van dat protest - Freedom Convoy 2022 - zien we verschillende video's en foto's verschijnen op sociale media (bijvoorbeeld hier op Twitter). Zoals hierboven blijkt, is het steeds opletten of het hier om echte recente beelden gaat uit Canada of niet.

Dat er 50.000 trucks aan het protest zouden deelnemen is onwaarschijnlijk. Het cijfer komt uit een persbericht van een van de organisatoren. Dat is niet echt een betrouwbare bron, omdat zij er belang bij hebben om dit aantal zo groot mogelijk te laten lijken.

De Canadian Trucking Alliance verklaart dat de 'overgrote meerderheid van de Canadese vrachtwagenindustrie is gevaccineerd en dat de algemene vaccinatiegraad onder vrachtwagenchauffeurs nauw aansluit bij die van het grote publiek'. En verder: 'De meeste hardwerkende vrachtwagenchauffeurs van onze natie blijven dus doorgaan met het vervoeren van grensoverschrijdende en binnenlandse vracht om ervoor te zorgen dat onze economie blijft functioneren.'

Het Canadese nieuwsmedium CDC heeft het over honderden truckers die koers zetten richting Ottawa. Volgens het Amerikaanse ABC News maakt de Canadese politie zich klaar voor geweld dat met het protest kan gepaard gaan. De trucks zouden op zaterdag 29 januari in de hoofdstad aankomen. Mogelijks valt dan een betere inschatting te maken van het aantal deelnemers. De politie van Ottawa verklaart aan de Los Angeles Times voorbereid te zijn op 2000 demonstranten. Ze kondigen op Twitter ook aan dat verkeersopstoppingen mogelijk zijn. Een officiële schatting is er nog niet.

Weekend Traffic Update: Expect major disruptions to traffic throughout Ottawa and especially in the downtown core. If you have appointments, children in activities, are expecting food deliveries, please be prepare to adjust your plans. (1/3)#ottawa #otttraffic pic.twitter.com/l2g84NdCtM — Ottawa Police (@OttawaPolice) January 27, 2022

Het wereldrecord van grootste truckkonvooi staat op 480 trucks in Egypte op 20 november 2020. Het was 7,5 kilometer lang. Als er in Ottawa inderdaad 50.000 trucks zouden opdagen, zoals een organisator van het evenement inschat, zou dat een stoet betekenen van ongeveer 750 kilometer, zo stellen de Amerikaanse factcheckers van Snopes. Er is geen bewijs dat een dergelijke file zich aan het vormen is in de buurt van Ottawa.

Conclusie Op sociale media circuleren berichten over een protest van truckchauffeurs in Canada tegen verplichte coronavaccinatie. De cijfers die erover circuleren zijn sterk overdreven en niet alle foto's of video's van het protest zijn echt. De foto in deze Facebookpost dateert van 2019 en er is geen bewijs dat er in de aanloop naar zaterdag 29 januari 50.000 truckers koers zetten naar Ottawa. Het gaat wellicht over enkele honderden tot duizenden vrachtwagens. We beoordelen het bericht dan ook als eerder onwaar.

Bronnen In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen. Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 28 januari 2022. Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

Op 25 januari plaatst een Nederlandse man een afbeelding op Facebook met als bijschrift 'ondertussen in Canada' (hier gearchiveerd). We zien een foto met trucks en in het Engels de tekst: 'Ik denk niet dat iemand echt kan bevatten hoe groot dit is... Laatste schattingen waren 50.000 vrachtwagens. Vanuit elke hoek van het land rijden ze Ottawa binnen en blijven daar totdat er actie is ondernomen...' Dit bericht werd 729 keer gedeeld en meer dan 71.000 mensen zagen het op hun tijdlijn passeren.We onderzoeken of de afbeelding een truckersprotest in Ottawa laat zien (1) en of er inderdaad 50.000 trucks uit protest naar de Canadese hoofdstad trekken (2).Via enkele omgekeerde zoekacties met het beeld komen we uit bij de site van truckersrestaurant Blackjacks Roadhouse (hier gearchiveerd) in het gehucht Nisku in de Canadese provincie Alberta. Dat ligt ongeveer 3500 kilometer ten westen van de Canadese hoofdstad Ottawa.Wanneer we de parking van dit restaurant bekijken op Google Maps, dan zien we dat visuele elementen overeenkomen met de foto. Het logo dat we terugvinden op de site en als watermerk op de foto, zien we ook terug op deze parking (gele kaders). Reclametorens van Mc Donald's en Shell (groene kaders) en een rij lantaarnpalen (paarse kaders) komen overeen.De URL van de afbeelding op die site geeft aan dat die werd opgeladen in september 2020 (geel kader).Factcheckers van het persagentschap Reuters contacteerden een medewerker van Blackjacks Roadhouse. Die bevestigde dat de foto inderdaad oorspronkelijk van hun site komt: 'Deze foto werd genomen op 6 juli 2019 tijdens het evenement Pro-Trucker Magazine Big Rig Show & Shine.' De foto werd zonder hun toestemming gebruikt in verband met een recent protest in Canada, aldus iemand van Blackjacks Roadhouse.Deze foto op sociale media heeft dus niets te maken met een recent protest van truckchauffeurs in Canada. Van dat protest - Freedom Convoy 2022 - zien we verschillende video's en foto's verschijnen op sociale media (bijvoorbeeld hier op Twitter). Zoals hierboven blijkt, is het steeds opletten of het hier om echte recente beelden gaat uit Canada of niet.Dat er 50.000 trucks aan het protest zouden deelnemen is onwaarschijnlijk. Het cijfer komt uit een persbericht van een van de organisatoren. Dat is niet echt een betrouwbare bron, omdat zij er belang bij hebben om dit aantal zo groot mogelijk te laten lijken.De Canadian Trucking Alliance verklaart dat de 'overgrote meerderheid van de Canadese vrachtwagenindustrie is gevaccineerd en dat de algemene vaccinatiegraad onder vrachtwagenchauffeurs nauw aansluit bij die van het grote publiek'. En verder: 'De meeste hardwerkende vrachtwagenchauffeurs van onze natie blijven dus doorgaan met het vervoeren van grensoverschrijdende en binnenlandse vracht om ervoor te zorgen dat onze economie blijft functioneren.'Het Canadese nieuwsmedium CDC heeft het over honderden truckers die koers zetten richting Ottawa. Volgens het Amerikaanse ABC News maakt de Canadese politie zich klaar voor geweld dat met het protest kan gepaard gaan. De trucks zouden op zaterdag 29 januari in de hoofdstad aankomen. Mogelijks valt dan een betere inschatting te maken van het aantal deelnemers. De politie van Ottawa verklaart aan de Los Angeles Times voorbereid te zijn op 2000 demonstranten. Ze kondigen op Twitter ook aan dat verkeersopstoppingen mogelijk zijn. Een officiële schatting is er nog niet.Het wereldrecord van grootste truckkonvooi staat op 480 trucks in Egypte op 20 november 2020. Het was 7,5 kilometer lang. Als er in Ottawa inderdaad 50.000 trucks zouden opdagen, zoals een organisator van het evenement inschat, zou dat een stoet betekenen van ongeveer 750 kilometer, zo stellen de Amerikaanse factcheckers van Snopes. Er is geen bewijs dat een dergelijke file zich aan het vormen is in de buurt van Ottawa.