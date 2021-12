'Koppels die elkaar online hebben ontmoet, hebben meer kans om te scheiden.' Dat lazen we in De Telegraaf. Maar die uitspraak is onvoldoende onderbouwd.

In de Nederlandse krant De Telegraaf verscheen een artikel over online daten en een mogelijk negatief gevolg daarvan. 'Koppels die elkaar online hebben ontmoet, hebben zes keer meer kans om te scheiden in de eerste drie jaar van hun huwelijk dan stellen die elkaar via vrienden en familie of tijdens de studie hebben leren kennen.' De krant baseert zich op een onderzoek van de Britse Marriage Foundation, een organisatie die 'het vertrouwen in het huwelijk wil herstellen'.

Dat onderzoek blijkt een enquête bij 2000 Britten die getrouwd zijn of dat ooit waren. Van alle koppels die sinds 2017 waren gehuwd, had 28 procent elkaar online ontmoet. Omdat online daten een vrij recent fenomeen is, werd vervolgens enkel nog naar de groep gekeken die voor het eerst trouwde in 2000 of later. Daaruit bleek dat van alle koppels die elkaar online hadden ontmoet 12 procent binnen de drie jaar gescheiden was. Bij koppels die elkaar via familie, vrienden of buren hadden leren kennen, was dat slechts 2 procent.

Volgens Harry Benson van Marriage Foundation is de belangrijkste hypothese dat koppels die elkaar online hebben ontmoet nog 'relatieve vreemden' zijn wanneer ze trouwen. 'Het is moeilijker om betrouwbare informatie te vinden over het karakter van de persoon met wie je datet of trouwt, als je geen informatie krijgt van gemeenschappelijke vrienden, familie of andere mensen.' Er zou dus een 'sociaal kapitaal' ontbreken. Het onderzoek bewijst volgens Benson het belang van 'cursussen die je voorbereiden op het huwelijk'. Opvallend: op de website van de Marriage Foundation worden die expliciet aangeprezen. Wat alvast een schijn van partijdigheid kan opwekken.

Volgens Elisabeth Timmermans (Erasmus Universiteit Rotterdam), die het boek Liefde in tijden van Tinder (2019) schreef, moeten we heel voorzichtig zijn met zulke onderzoeken. 'Helaas is er op dit moment nog geen enkele goed onderbouwde studie die koppels die elkaar online hebben ontmoet lange tijd opvolgt -- niet alleen getrouwde koppels, maar bijvoorbeeld ook stellen die gaan samenwonen. Dat zou veel zinvoller zijn dan een lukrake enquête onder getrouwde koppels. Daarmee zeg je zeer weinig over causaliteit. Want is dat online daten wel de reden voor hun scheiding?'

In 2013 verscheen wel een Amerikaanse studie met ruim 19.000 deelnemers, waaruit bleek dat gehuwde koppels die elkaar online hadden leren kennen net mínder kans hadden om uit elkaar te gaan. 'Een van de hypotheses is dat het vaak gaat om mensen die lang single waren, die veel ervaring hebben met daten en dus heel goed nadenken voor ze zich binden', aldus Timmermans. 'Al moeten we ook dat nuanceren. Die oudere studie gaat over "klassieke" datingwebsites. Mobiele datingapps zoals Tinder zijn pas doorgebroken vanaf 2014. Uit een recent eigen onderzoek bleek dat wie zulke apps intensief gebruikt, het gemiddeld moeilijker heeft om een echte verbintenis aan te gaan, omdat ze door die apps altijd herinnerd worden aan andere singles rondom hen. Tegelijk is het heel moeilijk om een strakke opdeling te maken tussen online en offline. Apps zoals Tinder tonen ook gemeenschappelijke vrienden -- dus toch een zeker 'sociaal kapitaal' -- en ook mensen die elkaar offline leerden kennen, treden nadien vaak online met elkaar in connectie.'

CONCLUSIE Door het gebrek aan langdurig wetenschappelijk onderzoek naar koppels die elkaar online hebben ontmoet, kan niet geconcludeerd worden dat zij meer risico lopen om te scheiden. We beoordelen de stelling daarom als eerder onwaar.

