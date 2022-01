Kersverse moeders kunnen last hebben van haaruitval en dat verlies kan oplopen tot dertig procent.

In de Nederlandse krant Algemeen Dagblad lezen we dat kersverse moeders tot wel dertig procent van hun haar kunnen verliezen. Dat haarverlies zou drie maanden na de bevalling beginnen. Naar een studie of onderzoek wordt in het artikel niet verwezen. Klopt die bewering wel?

'In normale omstandigheden zit 90 procent van het haar op onze hoofdhuid in de anagene of groeifase en 10 procent in de telogene of rustfase', zegt dermatologe Annelies Stockman van het AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout. 'Die rustfase duurt drie maanden, waarna de haren uitvallen. Die verhouding blijft constant. Het aantal haren blijft dus ongeveer stabiel.' Volgens Stockman verliest een mens gemiddeld 100 haren per dag. Maar na een bevalling stijgt dat gemiddelde. Dat komt onder meer door hormonale schommelingen. 'Tijdens hun zwangerschap hebben vrouwen een hogere oestrogeenspiegel, waardoor het haar langer in de anagene fase blijft.'

Professor en dermatologe Els Van Autryve (AZ Maria Middelares Gent) valt haar collega bij: 'Tijdens de zwangerschap gaat het haar langer in de groeifase. Daardoor heb je op het einde van de zwangerschap dus vaak relatief meer haar.'

Gemiddeld duurt een telogene haaruitval, zoals die na de bevalling, drie maanden.

Door een bevalling en de stress die daarmee gepaard gaat, daalt de oestrogeenspiegel. 'Je haren krijgen dan plots een enorme prikkel om over te gaan naar de telogene fase', zegt Stockman. 'Het percentage telogene haren zal plots stijgen tot 15 à 30 procent, waardoor je na ongeveer drie maanden meer haar zult verliezen.' Het gaat dus om haren die je anders spontaan verloren zou hebben, maar die tijdens de zwangerschap langer worden vastgehouden.

'Gemiddeld duurt een telogene haaruitval, zoals die na de bevalling, drie maanden', stelt Van Autryve. 'Die fase noemen we "een telogeen effluvium"', vult Stockman aan.

Hoeveel vrouwen precies last krijgen van overmatige haaruitval, is onbekend. Van Autryve: 'Er vallen geen cijfers op te plakken, er is veel individueel verschil.' Stockman: 'Je moet er ook rekening mee houden dat er nog andere factoren zijn waardoor vrouwen hun haren kunnen zien uitdunnen. Zo treedt er vaak ijzertekort op tijdens de zwangerschap of bij borstvoeding. Dat geeft ook aanleiding tot telogeen effluvium.'

Vrouwen kunnen hun haar ook zien uitdunnen omdat ze met een anticonceptiepil gestopt zijn om zwanger te worden. 'Zo'n pil bevat oestrogeen, wat beschermt tegen uitdunning', zegt Stockman. 'Als je ze niet langer inneemt, kunnen je haren traag beginnen uit te dunnen, zoals je vaak bij mannen ziet. Dus als een vrouw na drie maanden nog steeds haarverlies heeft of vindt dat haar haardos dunner begint te worden, moet ze advies zoeken.'

Telogene haaruitval hoeft niet behandeld te worden. 'Een zuiver telogeen effluvium gaat over zonder dat je enige medicatie of supplement hoeft te nemen', aldus Stockman.

CONCLUSIE Kersverse moeders kunnen last hebben van haaruitval. Dat verlies kan oplopen tot dertig procent, maar herstelt zich na drie maanden. We beoordelen de stelling dan ook als waar.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

© RMG

Knack maakt onderdeel uit van Roularta Media Group.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

In de Nederlandse krant Algemeen Dagblad lezen we dat kersverse moeders tot wel dertig procent van hun haar kunnen verliezen. Dat haarverlies zou drie maanden na de bevalling beginnen. Naar een studie of onderzoek wordt in het artikel niet verwezen. Klopt die bewering wel? 'In normale omstandigheden zit 90 procent van het haar op onze hoofdhuid in de anagene of groeifase en 10 procent in de telogene of rustfase', zegt dermatologe Annelies Stockman van het AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout. 'Die rustfase duurt drie maanden, waarna de haren uitvallen. Die verhouding blijft constant. Het aantal haren blijft dus ongeveer stabiel.' Volgens Stockman verliest een mens gemiddeld 100 haren per dag. Maar na een bevalling stijgt dat gemiddelde. Dat komt onder meer door hormonale schommelingen. 'Tijdens hun zwangerschap hebben vrouwen een hogere oestrogeenspiegel, waardoor het haar langer in de anagene fase blijft.' Professor en dermatologe Els Van Autryve (AZ Maria Middelares Gent) valt haar collega bij: 'Tijdens de zwangerschap gaat het haar langer in de groeifase. Daardoor heb je op het einde van de zwangerschap dus vaak relatief meer haar.' Door een bevalling en de stress die daarmee gepaard gaat, daalt de oestrogeenspiegel. 'Je haren krijgen dan plots een enorme prikkel om over te gaan naar de telogene fase', zegt Stockman. 'Het percentage telogene haren zal plots stijgen tot 15 à 30 procent, waardoor je na ongeveer drie maanden meer haar zult verliezen.' Het gaat dus om haren die je anders spontaan verloren zou hebben, maar die tijdens de zwangerschap langer worden vastgehouden. 'Gemiddeld duurt een telogene haaruitval, zoals die na de bevalling, drie maanden', stelt Van Autryve. 'Die fase noemen we "een telogeen effluvium"', vult Stockman aan. Hoeveel vrouwen precies last krijgen van overmatige haaruitval, is onbekend. Van Autryve: 'Er vallen geen cijfers op te plakken, er is veel individueel verschil.' Stockman: 'Je moet er ook rekening mee houden dat er nog andere factoren zijn waardoor vrouwen hun haren kunnen zien uitdunnen. Zo treedt er vaak ijzertekort op tijdens de zwangerschap of bij borstvoeding. Dat geeft ook aanleiding tot telogeen effluvium.' Vrouwen kunnen hun haar ook zien uitdunnen omdat ze met een anticonceptiepil gestopt zijn om zwanger te worden. 'Zo'n pil bevat oestrogeen, wat beschermt tegen uitdunning', zegt Stockman. 'Als je ze niet langer inneemt, kunnen je haren traag beginnen uit te dunnen, zoals je vaak bij mannen ziet. Dus als een vrouw na drie maanden nog steeds haarverlies heeft of vindt dat haar haardos dunner begint te worden, moet ze advies zoeken.' Telogene haaruitval hoeft niet behandeld te worden. 'Een zuiver telogeen effluvium gaat over zonder dat je enige medicatie of supplement hoeft te nemen', aldus Stockman. Knack maakt onderdeel uit van Roularta Media Group.