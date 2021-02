'Lang haar vergroot de aantrekkingskracht bij het andere geslacht.' Dat lazen we onlangs in Het Laatste Nieuws. Er zijn mogelijke verklaringen, maar geen wetenschappelijk bewijs.

'Door corona zitten we met de handen in het veel te lange haar', aldus een recent artikel in Het Laatste Nieuws. Maar vooral vrouwen hoeven zich daar geen zorgen over te maken, klinkt het, 'want lang haar vergroot de aantrekkingskracht bij het andere geslacht.' De Hongaarse evolutiepsycholoog Norbert Meskò wordt geciteerd: 'Hoe meer gezond haar en hoe voller de haardos, hoe meer mannen een vrouw als sexy en vruchtbaar gaan beschouwen.'

'Evolutionair gezien is een volle, glanzende haarbos inderdaad een teken van jeugdigheid', zegt emeritus hoogleraar gedragsbiologie Mark Nelissen (Universiteit Antwerpen). 'En hoe jonger een vrouw, hoe meer kinderen ze nog kan baren. Bij onze voorouders was dat een enorm pluspunt. Omgekeerd speelde dat geen rol, omdat mannen op hoge leeftijd nog altijd vruchtbaar zijn. En bij mannen kan haarverlies net wijzen op veel testosteron in het bloed, wat evolutionair gezien weer voordelen had.'

Maar naast dat biologische aspect speelt ook een culturele factor mee, benadrukt Nelissen. 'Haartooi en -lengte zijn onderworpen aan modegrillen. In de jaren zestig lieten jongens hun haar wat langer groeien omdat The Beatles zo populair waren. Iets later was baardgroei populair, dan weer uit den boze, nu is het weer in... Maar kaalheid zal niet snel een modegril worden bij vrouwen. Het is een te sterk signaal voor ongezondheid, zowel biologisch als cultureel: kaalheid kan veroorzaakt zijn door chemotherapie bij kanker.'

Het is opvallend dat heel wat vrouwen hun haar kort knippen nadat ze kinderen hebben gekregen. Relatiedeskundige Rika Ponnet

Relatiedeskundige Rika Ponnet treedt bij. 'Ik zie dat ook in mijn praktijk. De meeste single mannen die op zoek gaan naar een vrouw, vinden lang haar een groot pluspunt, soms zelfs een vereiste. Omdat het een teken is van gezondheid, jeugdigheid en levenskracht. Ook het sensuele aspect speelt een rol: lang haar aanraken werkt voor veel mannen erotiserend. Het is trouwens opvallend dat heel wat vrouwen hun haar kort knippen nadat ze kinderen hebben gekregen. Daarin spelen veel factoren mee, maar het is ook symbolisch: ze ruilen hun positie van behagen in voor een positie van zorgen. Tot spijt van heel wat mannen. En ik zie het ook omgekeerd: slechts weinig single vrouwen zoeken een kale man. Ook voor hen is een volle haardos vaak een groot pluspunt.'

Volgens hoogleraar seksuologie Paul Enzlin (KU Leuven) is er weinig wetenschappelijk onderzoek naar deze kwestie. 'Bij één studie moesten 110 mannelijke studenten foto's van vrouwen beoordelen op onder andere fysieke aantrekkingskracht. Meer dan haarlengte bleek haarkleur een belangrijke rol te spelen: vrouwen met blond en bruin haar werden aantrekkelijker bevonden dan vrouwen met zwart haar. Het effect van haarlengte bleek niet significant. Al waren er wel wat opvallende combinaties: kort blond haar bleek aantrekkelijker dan lang blond haar. Terwijl het bij bruin en zwart haar omgekeerd was. Uit een tweede studie, waarin vrouwen werden beoordeeld op basis van huidskleur, haarlengte en haarkleur, bleek ook dat haarlengte op zich de minste impact had op de mate van aantrekkelijkheid. Let wel: dit waren respectievelijk een Amerikaanse en Britse studie: er kan dus een culturele factor meespelen. Bij haarkleur kennen we alvast de hypothese van 'rare colour advantage': uitzonderlijke haarkleuren - blond in China, bijvoorbeeld - worden als aantrekkelijker gezien.'

CONCLUSIE Dat lang haar vrouwen aantrekkelijker maakt, valt evolutionair te verklaren en laat zich ook zien in de praktijk. Maar er is geen wetenschappelijk onderzoek dat dat bewijst. We beoordelen de stelling daarom als 'eerder waar'.

