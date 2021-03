De Facebookpagina 'Vrijheid voor altijd' post een filmpje over een 'teststraat voor peuters en kleuters'. Het blijkt te gaan om een coronatestcentrum in het Nederlandse Eindhoven, waarvan een gedeelte kindvriendelijk is ingericht. De teststraat lokt hevige Facebookreacties uit, maar kinderpsychiater Lieve Swinnen sust. 'Zo'n test berokkent een kind echt geen schade. Ook psychisch niet.'

Op 4 maart post de Facebookpagina 'Vrijheid voor altijd' een YouTube-video met als titel 'Teststraat voor peuters en kleuters'. 'Vrijheid voor altijd' noemt zichzelf een 'politieke organisatie' en toont zich op haar Facebookpagina, die bijna 8000 volgers telt, zeer kritisch ten opzichte van het Nederlandse coronabeleid. De Facebookpost wordt 192 keer gedeeld en bereikt 35.300 mensen.

© Facebook

De video blijkt een reportage van het regionale nieuwsmedium Studio040, dat actief is in de regio rond Eindhoven. De reportage toont hoe de Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD) van Eindhoven een van zijn teststraten speciaal voor peuters en kleuters heeft ingericht omdat de vraag naar coronatests voor kinderen sterk is toegenomen. De GGD is een gezondheidsdienst waarover elke Nederlandse gemeente moet beschikken. Tijdens de coronacrisis staan de GGD's onder meer in voor de covidtesten en voor het bron- en contactonderzoek.

Gezellig

Omdat een coronatest voor kinderen geen pretje is, wordt in de speciale teststraat al het mogelijke gedaan om de kinderen af te leiden, zo blijkt uit de reportage: de locatie is versierd met vlaggen en ballonnen, de kinderen kunnen tekenfilms kijken en mogen bij hun moeder of vader op schoot terwijl de test wordt afgenomen.

De medewerkers proberen het luchtig te houden. 'We verwittigen de kinderen dat het gaat "kriebelen", en we houden het positief', vertelt een medewerkster. De ouders lijken best tevreden over het initiatief. Een moeder zegt dat ze het 'leuk' en 'gezellig' vond. 'Het is als een uitje', zegt een andere.

Traumatisch

Vrijheid voor altijd' postte het filmpje zonder verdere commentaar. De meer dan 200 commentaren op de post zijn wel vaak erg negatief. Kinderen zouden er een trauma aan overhouden, volgens sommigen. Iemand noemt het 'kindermishandeling', een andere Facebookgebruiker spreekt van 'Hitlerpraktijken.'

© Facebook

Kan zo'n test traumatisch zijn voor een jong kind? Kinderpsychiater Lieve Swinnen van Kinderpsychiatrie De Hoeksteen in Pelt vindt de reacties sterk overdreven. 'De coronacrisis is voor niemand aangenaam. Voor jonge kinderen is het heel lastig dat hun normale leven al zo lang niet kan doorgaan als vroeger. Dat ze oma en opa niet kunnen knuffelen, bijvoorbeeld, is voor heel wat kinderen erg moeilijk. 'Maar zo'n test, die maar enkele seconden duurt, berokkent een kind echt geen schade. Ook psychisch niet.'

Sereen

Dokter Swinnen vindt een speciale testlocatie voor jonge kinderen geen slecht idee. 'Wat ik in de reportage zie, stemt mij tevreden. Ik vind dat ze het daar goed aanpakken, in een kindvriendelijke en serene sfeer. Dat stelt kinderen ongetwijfeld gerust, en dat is waar het over gaat.'

Verder is het volgens de kinderpsychiater belangrijk dat ouders hun kind rustig op de test voorbereiden. 'Je moet als ouder ook eens tegen je kind kunnen zeggen: dit is niet leuk, maar het moet nu even. Net zoals je dat doet bij een bezoek aan de tandarts. Bij heel jonge kinderen kan een tekening helpen om uit te leggen wat er gaat gebeuren, of een kinderboekje over covid-19. Maar je moet het vooral niet groter maken dan het is. En je als ouder zelf niet te druk over maken over die test, want die onrust geef je door aan je kind.'

CONCLUSIE De Facebookpagina 'Vrijheid voor altijd' postte onlangs een filmpje over een 'teststraat voor peuters en kleuters'. Het blijkt te gaan om een coronatestcentrum in het Nederlandse Eindhoven, waarvan een gedeelte kindvriendelijk is ingericht en georganiseerd, opdat jonge kinderen zich op hun gemak zouden voelen wanneer ze er een coronatest moeten ondergaan. We beoordelen het Facebookbericht als waar.

BRONNEN Facebook (4 maart 2021) YouTube(4 maart 2021) Telefoongesprek met Lieve Swinnen op 23 maart 2021 Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 24 maart 2021.

