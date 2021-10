'Een plastic verpakking houdt een komkommer drie keer langer vers.' Dat lazen we onlangs in De Standaard. En het klopt grotendeels.

In Frankrijk mogen binnenkort heel wat groente- en fruitsoorten niet langer in een plastic verpakking worden verkocht. In De Standaardpleitte Comeos, de federatie voor handel en diensten, voor voorzichtigheid. 'Voor komkommers, bijvoorbeeld, is aangetoond dat een plastic verpakking de groente drie keer langer vers houdt', stelde woordvoerder Hans Cardyn. Als we contact met hem opnemen, verwijst hij naar een TEDx-Talk van professor Kim Ragaert (Maastricht University), waarin werd gesteld dat het shelf life van een komkommer, de periode waarin de groente in de winkelrekken kan liggen, dankzij een plastic verpakking met elf dagen verlengd kan worden.

'Heel wat mensen denken dat zulke plastic verpakkingen compleet nutteloos zijn. Maar dat is zeker niet het geval', bevestigt professor Ragaert. 'In het geval van een komkommer wordt de versheid inderdaad opvallend verlengd. Gedetailleerde data vinden we in een publicatie van de Britse Cucumber Growers' Association. Die gebruikte een staal van 38 komkommers, afkomstig van dezelfde producent. De helft was onbedekt, de andere helft verpakt in plastic krimpfolie. Beide groepen werden onderverdeeld in twee subgroepen: de ene werd bewaard bij 7 à 9 graden Celsius, de andere bij omgevingstemperatuur. De onverpakte komkommers waren na twee dagen al ongeveer 5 procent van hun gewicht kwijt en na elf dagen 21 tot 24 procent. Wat betekent dat ze volledig uitgedroogd waren. De verpakte komkommers waren zelfs na elf dagen maar 2 tot 3 procent van hun gewicht kwijt. De conclusie: na elf dagen waren de verpakte komkommers nog net verkoopbaar. Van de onverpakte komkommers was geen enkel exemplaar nog verkoopbaar na dag vijf.'

Ook An Vermeulen (Pack4Food) bevestigt dat een plastic verpakking de houdbaarheid van een komkommer sterk kan verlengen, al wil ze ook nuanceren.

'In 2015 hebben we, in opdracht van OVAM en Fost Plus en samen met andere partners, een publicatie gemaakt over "Voedselverlies en verpakkingen", waarin ook de case van de komkommer werd behandeld. We baseerden ons onder meer op een Indiase studie uit 2012, waaruit bleek dat de plastic krimpfolie met een goede waterbarrière leidt tot minder gewichtsverlies, minder vervorming en minder beschadiging door koeling. Maar er spelen ook altijd belangrijke randvoorwaarden mee, zoals de temperatuur en de relatieve vochtigheid waarbij de komkommers worden bewaard.'

Dat blijkt inderdaad wanneer we de originele studie erbij nemen. Die concludeert dat een verpakte komkommer tot 15 dagen bewaard kan worden bij 12 graden Celsius en een relatieve luchtvochtigheid van 90 tot 95 procent. Een onverpakte komkommer houdt het in die omstandigheden tot 9 dagen uit. Bij omgevingsomstandigheden van 29 à 33 graden Celsius en een relatieve luchtvochtigheid van 65 tot 70 procent kan een verpakte komkommer 5 dagen worden bewaard, een onverpakte slechts 2 dagen. Het gaat weliswaar over Indiase omgevingsomstandigheden, die moeilijk veralgemeend kunnen worden. Verder is helaas amper wetenschappelijk onderzoek naar dit specifieke thema voorhanden.

CONCLUSIE Het klopt dat plasticfolie ervoor kan zorgen dat een komkommer een stuk langer vers en verkoopbaar blijft. Maar hoeveel langer precies, is ook afhankelijk van andere factoren. We beoordeling de stelling daarom als eerder waar.

