Een foto van een groep astronauten waarop niet-zwevend fruit te zien is zou bewijzen dat ze zich niet in de ruimte bevinden. Die bewering klopt niet. Het fruit is vastgemaakt met kleefband, wat gebruikelijk is in ruimtetuigen.

Op een Franse Facebookgroep post een vrouw een foto van een groep astronauten. De groep ruimtevaarders lijkt zich in een ruimtetuig te bevinden en lijkt te zweven. Naast hen staat een bordje fruit dat niet zweeft. Het bijschrift stelt: 'Wanneer ze je willen doen geloven dat je in de ruimte bent, maar ze één ding vergeten.'

© Facebook

De Facebookpost wordt 18.100 keer gezien en 884 keer gedeeld. In de commentaren blijken sommige Facebookgebruikers te geloven dat de foto manipulatie van NASA aantoont, anderen denken dat het om een getrukeerde foto gaat. We gaan op zoek naar de oorsprong van de foto.

© Facebook

We maken een screenshot van de foto en voeren een omgekeerde zoekopdracht uit via Google Afbeeldingen.

© Google

We zien de foto verschijnen op verschillende Facebook- en Twitteraccounts. De foto circuleert kennelijk al langer online. We vinden ook links naar de website van het vakblad Air and Space Magazine, waar we dezelfde foto in betere kwaliteit en zonder geel kader zien. En naar die van commerciële fotodatabank Science Photo, waar we de foto kunnen aankopen en de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA als bron van de foto wordt vermeld. We lezen er ook meer uitleg over de foto.

© Science Photo

De ruimtevaarders op de foto zijn Oleg Skriopochka, Alexey Ovchinin, Luca Parmitano, Nick Hague, Hazzaa Ali Almansoori en Jessica Meir. De foto werd genomen op 26 september 2019. De groep bevond zich in de Zvevda, een module van het Internationaal Ruimtestation (ISS). Hoe kan het dan dat het fruit op de foto niet zweeft?

We nemen contact op met astronaut Frank De Winne, die in 2002 acht dagen in het ISS verbleef. Hij geeft een simpele verklaring: ' Als je goed kijkt, zie je grijze en beige strepen op tafel. Dat is tape. Het fruit zweeft niet omdat het aan de tafel is vastgekleefd.'

© Facebook

'We gebruiken voortdurend tape in het ruimtestation. Anders zou alles rondzweven en dat is niet werkbaar.' Het gebruik van plakband bij de bereiding van eten wordt in deze video gedemonstreerd. Oud-astronaute Sandra Magnus schrijft in volgende getuigenis over het gebruik van plakband tijdens het koken. Tape wordt ook gebruikt bij reparaties, zoals bij de Apollo 17 maanwagen in 2017. Het Smithsonian National and Air Space Museum stelt zelfs een rol ducttape tentoon.

Conclusie Een foto waarop niet-zwevend fruit te zien is, zou moeten bewijzen dat een groep astronauten zich niet in de ruimte bevindt. Ze zijn daar wel, en het fruit hangt aan de tafel met tape. We beoordelen de claim bij de foto daarom als onwaar.

