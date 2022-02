De Europese Commissie wil gas en kernenergie onder bepaalde voorwaarden toevoegen aan de 'taxonomie', een soort beleggersgids voor duurzame investeringen. Daarvoor heeft het college van Eurocommissarissen woensdag officieel het licht op groen gezet. Aan het ontwerpvoorstel van eind vorig jaar zijn, ondanks kritiek van verschillende lidstaten en uit het Europees Parlement, geen fundamentele wijzigingen meer gebeurd.

De Commissie maakte net voor Nieuwjaar haar voornemen bekend om kernenergie en gas onder bepaalde voorwaarden toe te voegen aan de taxonomie. Dat is een lijst van investeringen die in aanmerking komen voor een duurzaamheidslabel, en moet investeerders richting groene energiebronnen leiden.

Op die beslissing kwam heel wat kritiek, onder meer vanuit het Europees Parlement. De opname van gas en kernenergie in de Europese taxonomie 'zal niet enkel het milieu vervuilen, maar ook de inspanningen van de EU om de financiële markten om te vormen tot een motor voor duurzame groei teniet doen', schreef de sociaaldemocratische fractie (S&D) in een brief aan Commissievoorzitster Ursula von der Leyen.

'De taxonomie is bedoeld om het klimaatbeleid te versterken, niet om het af te zwakken. Dit maakt de transitie naar 2050 nog moeilijker', aldus Vooruit-europarlementslid Kathleen Van Brempt. 'Het was de bedoeling om een gouden standaard te creeëren voor duurzame investeringen in de Europese Unie. Dit is een historische vergissing. Voor ons is het onaanvaardbaar om dit te accepteren.'

Ook verschillende Europese lidstaten zoals Luxemburg en Oostenrijk hadden kritiek. 'De feedback toont aan dat de meningen verdeeld zijn, in al onze instellingen. Maar ik geloof dat we een evenwicht gevonden hebben tussen fundamenteel verschillende meningen op weg naar klimaatneutraliteit', verdedigde Eurocommissaris voor Financiële Diensten Mairead McGuinness het akkoord. 'Het is imperfect, maar het is een oplossing op weg naar ons doel van klimaatneutraliteit.'

Het voorstel van de Commissie kan enkel worden tegengehouden als twintig lidstaten bezwaar aantekenen of een absolute meerderheid in het Europees halfrond tegenstemt.

