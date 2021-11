De sociaaldemocrate Magdalena Andersson wordt de eerste vrouwelijke premier van Zweden. De voormalige minister van Financiën heeft woensdag bij een stemming in het Zweeds parlement de nodige steun gekregen om de afgetreden regeringsleider Stefan Löfven op te volgen.

Voor Andersson was het voldoende dat in de Riksdag in Stockholm geen meerderheid zich tegen haar uitsprak: 57 leden onthielden zich en 174 stemden tegen. Met 175 tegenstemmen in het 349 zetels tellende parlement zou haar weg naar het ambt van regeringsleider geblokkeerd zijn. Ze verzekerde zich deze week van voldoende steun door een deal te sluiten met de Linkse Partij. Die beloofde haar benoeming niet te blokkeren nadat toezeggingen waren gedaan over het verhogen van pensioenen.

De 54-jarige Andersson volgt haar partijgenoot Löfven op, die Zweden de afgelopen zeven jaar heeft geleid met een rood-groene minderheidsregering. Hij geeft zijn opvolger zo de tijd om zich voor te bereiden op de parlementsverkiezingen van september 2022. Andersson gaat politiek naar verwachting een zware periode tegemoet, omdat haar regering niet beschikt over een meerderheid in het parlement. Ze zal naar verwachting vrijdag de nieuwe rood-groene regering voorstellen. Hoewel Zweden internationaal bekendstaat als voorloper op het gebied van gendergelijkheid, heeft het land nooit een vrouwelijke premier gehad. In andere Noord-Europese landen als Finland, Noorwegen, Denemarken en IJsland stond al wel een vrouw aan het hoofd van de regering.

Voor Andersson was het voldoende dat in de Riksdag in Stockholm geen meerderheid zich tegen haar uitsprak: 57 leden onthielden zich en 174 stemden tegen. Met 175 tegenstemmen in het 349 zetels tellende parlement zou haar weg naar het ambt van regeringsleider geblokkeerd zijn. Ze verzekerde zich deze week van voldoende steun door een deal te sluiten met de Linkse Partij. Die beloofde haar benoeming niet te blokkeren nadat toezeggingen waren gedaan over het verhogen van pensioenen. De 54-jarige Andersson volgt haar partijgenoot Löfven op, die Zweden de afgelopen zeven jaar heeft geleid met een rood-groene minderheidsregering. Hij geeft zijn opvolger zo de tijd om zich voor te bereiden op de parlementsverkiezingen van september 2022. Andersson gaat politiek naar verwachting een zware periode tegemoet, omdat haar regering niet beschikt over een meerderheid in het parlement. Ze zal naar verwachting vrijdag de nieuwe rood-groene regering voorstellen. Hoewel Zweden internationaal bekendstaat als voorloper op het gebied van gendergelijkheid, heeft het land nooit een vrouwelijke premier gehad. In andere Noord-Europese landen als Finland, Noorwegen, Denemarken en IJsland stond al wel een vrouw aan het hoofd van de regering.