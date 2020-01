Zweden roept de ambassadeur van Iran in Stockholm op het matje na het vliegtuigongeluk van vorige week waarbij ook zeventien mensen met banden met het Scandinavische land omkwamen.

Ann Linde, de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, twittert dat Zweden 'samenwerking, snelheid en transparantie' van Teheran eist en wil dat Iran 'verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot de families, de behandeling van de overblijfselen en compensatie'. Zweden stuurt ook personeel om zijn ambassade in Teheran te ondersteunen, voegt ze eraan toe. Linde maakte vrijdag bekend dat zeventien mensen met banden met Zweden, waaronder zeven mensen met Zweeds staatsburgerschap en 10 anderen met verblijf in het Scandinavische land, zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash.

Verenigd Koninkrijk

Ook de Britse regering heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen na de 'onaanvaardbare' arrestatie van de Britse ambassadeur in Teheran. Die laatste werd opgepakt omdat hij zou deelgenomen hebben aan protestacties tegen de Iraanse regering nadat die toegaf dat ze per ongeluk een Oekraïens vliegtuig neerhaalde.

'Dit is een onaanvaardbare schending van het Verdrag van Wenen en dit moet worden onderzocht', zei een woordvoerder van premier Boris Johnson volgens Press Association. 'We willen volledige garantie van de Iraanse regering dat dit nooit meer zal gebeuren', voegde die daar aan toe.

Rob Macaire, de Britse ambassadeur in Iran, zou zaterdagavond voor de universiteit Amir Kabir hebben deelgenomen aan een protestactie naar aanleiding van het neerhalen van het passagiersvliegtuig. De ambassadeur werd opgepakt en enkele uren vastgehouden omdat hij volgens het Iraanse nieuwsagentschap Tasnim de demonstranten zou hebben aangezet tot 'radicale acties'. Hij werd na enkele uren opnieuw vrijgelaten. Later ontkende hij op Twitter dat hij deelnam aan het protest.

