De Oekraïense president Volodomyr Zelensky sprak donderdagavond de Europese staatshoofden en regeringsleiders toe. Hongaars premier Viktor Orbán kreeg een diplomatieke veeg uit de pan.

Donderdagnamiddag op de Europese top in Brussel, vrijwel meteen nadat Charles Michel opnieuw werd verkozen tot voorzitter van de Europese Raad, sprak Oekraïens president Volodymyr Zelensky zijn Westerse collega's en Amerikaans staatshoofd per videoverbinding toe. In een bevlogen toespraak van ruim tien minuten overliep hij de Russische agressie, en de steun die hij wel én niet kreeg van het Westen.

'Het begon allemaal op 24 februari. Door Rusland. De rakketen vlogen op onze vreedzame steden af terwijl velen nog lagen te slapen', blikte Zelensky terug in een bevlogen toespraak. 'Rusland heeft al meer dan 230 scholen en 155 kinderopvangen vernield. Steden en dorpen liggen in puin. Maar de oorlog heeft Oekraïne verenigd. Elke morgen opnieuw herdenkt het hele land - kinderen en grootouders - zij die hun leven hebben gegeven voor het land.'

Zelensky ging ook dieper in op de steun die hij vanuit de Europese Unie heeft gekregen. 'Ik wil jullie bedanken. Jullie zijn verenigd, verenigd rond ons. We stellen dat ten zeerste op prijs. We zijn dankbaar om de sancties (tegen Rusland, nvdr). Het zijn krachtige stappen, maar ze kwamen ook allemaal wat laat. Want als ze preventief waren geweest, dan was Rusland waarschijnlijk niet ten oorlog getrokken. Jullie hebben Nord Stream 2 geblokkeerd. Maar ook dat kwam laat, want als het eerder was gebeurd, had Rusland waarschijnlijk geen gascrisis kunnen uitlokken.'

Duitsland komt wat later

Zoals verwacht ging Zelensky ook dieper in op het Oekraïense lidmaatschap bij de Europese Unie. 'Nu zijn we het lidmaatschap aan het voorbereiden. Eindelijk. Ik vraag jullie om ditmaal alstublieft niet opnieuw te laat te komen. De afgelopen maand hebben jullie gezien wie waarvoor staat. En jullie hebben kunnen zien dat Oekraïne in de nabije toekomst lid moet worden van de Europese Unie. Het ligt in jullie macht om daar alles aan te doen.'

In die context overliep het Oekraïense staatshoofd lidstaat per lidstaat om de hoofdsteden van zijn pleidooi te overtuigen. 'Estland steunt ons. Letland steunt ons. Litouwen steunt ons. Polen steunt ons. Slovenië steunt ons. Slowakije steunt ons. Tsjechië steunt ons. Bulgarije steunt ons. Roemenië weet wat waardigheid betekent en zal ons op dit cruciale moment ook steunen. Kroatië steunt ons', klonk het.

Maar Zelensky weet dat die steun voor een snelle toetreding niet overal leeft. 'Emmanuel (Macron, nvdr) - mijn vriend - ik weet dat je ons zal steunen. Finland, ik weet dat je ons zal steunen. Zweden, de blauw-gele kleuren moeten elkaar altijd bijstaan. Duitsland ... zal wat later komen. Nederland staat voor een rationele aanpak, dus ik weet dat we raakvlakken zullen vinden. Luxemburg, wij verstaan elkaar. België, we zullen argumenten vinden.'

Van Boedapest tot Marioepol

Tot de Oekraïense leider aanbelandde bij het Hongarije van premier Viktor Orbán - die bekend staat om zijn nauwe banden met Rusland en president Vladimir Poetin. 'Jullie moeten voor jezelf uitmaken achter wie jullie willen staan. Jullie zijn een soevereine staat. Jullie hebben in jullie leven tragische momenten meegemaakt', klonk het in de uiteenzetting waar Orbán volgens aanwezigen onbewogen op reageerde.

'Ik zag in Boedapest het herinneringsmonument van de massamoorden genaamd 'Schoenen op de Donaukade'. Luister, Viktor, weet je wat er gebeurt in Marioepol? Ga alstublieft naar de Donaukade. Kijk naar de schoenen en je zal zien dat massamoorden opnieuw kunnen gebeuren in de wereld van vandaag. Precies wat Rusland aan het doen is. Het gaat om dezelfde schoenen. In Marioepol gaat het om dezelfde mensen. Duizenden ouders, kinderen en grootouders.'

'En jij twijfelt over sancties? En jij twijfelt om wapens naar Oekraïne door te laten? En jij twijfelt om de handel met Rusland verder te laten gaan? Er is geen tijd om te twijfelen. Het is tijd om te beslissen. We geloven in jullie en hebben jullie steun nodig. We geloven in jullie volkeren en geloven in de Europese Unie.'

