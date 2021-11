De dodentol nadat een boot met migranten zonk voor de kust van Calais is bijgesteld naar 27. Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Eerder was sprake van 31 dodelijke slachtoffers. Hij belooft de verantwoordelijken te vinden. 'Frankrijk zal het Kanaal geen begraafplaats laten worden', klinkt het.

De migranten wilden het Kanaal oversteken vanuit Frankrijk. Hun boot kapseisde voor de kust bij Calais. Een visser had gemeld dat hij drijvende lichamen had gezien, waarop de Franse kustwacht in actie kwam. Omdat het weer kalm is, lijkt het aantrekkelijk de oversteek te wagen. Maar het water is bitterkoud, zeggen vissers die meer migranten zagen dan gebruikelijk. De autoriteiten spreken over het dodelijkste incident met migranten in het Kanaal tot nu toe. Zowat 50 mensen verzamelden woensdagavond in de buurt van de haven van Calais om hulde te brengen aan de migranten die om het leven zijn gekomen. Zowat 50 mensen verzamelden woensdagavond in de buurt van de haven van Calais om hulde te brengen aan de migranten die om het leven zijn gekomen.

Londen en Parijs zijn het intussen eens geworden over de dringende noodzaak om gezamenlijke inspanningen op te voeren om de dodelijke oversteken van het Kanaal aan te pakken. De Britse premier Boris Johnson belde hierover na het incident met de Franse president Emmanuel Macron. Frans premier Castex had eerder al gesproken over een tragedie en haalde uit naar de criminele mensensmokkelaars die de bootvluchtelingen uitbuiten. Het Elysée vraagt extra middelen voor het Europees Grenswachtagentschap Frontex om de buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Macron riep ook op tot 'een spoedvergadering van de Europese ministers die zich zorgen maken over de migratie-uitdaging' en verzekerde dat 'alles in het werk zal worden gesteld om de verantwoordelijken voor deze tragedie op te sporen en te veroordelen'.

De Franse premier Jean Castex zal donderdag/morgen samenzitten met acht ministers van zijn regering om de zaak te bespreken. Eerder op de avond had de Britse premier Boris Johnson al een crisisvergadering georganiseerd. Hij kondigde aan meer te gaan samenwerken met Frankrijk om de illegale migratie te ontmoedigen.

