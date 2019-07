In Duitsland heeft een man van 55 vanuit zijn wagen een 26-jarige Eritreeër neergeschoten, voordat hij zichzelf een kogel door het hoofd joeg. Volgens het parket van Frankfurt gaat het om een xenofobe aanval.

Dat melden Duitse media, waaronder persagentschap DPA.

Een woordvoerder van het parket zei dat de dader uit rassenhaat handelde toen hij de Eritrese man in het stadje Wächtersbach in de deelstaat Hessen in de buik schoot.

De 26-jarige man lijkt voor het overige een willekeurig slachtoffer te zijn, voegde de woordvoerder eraan toe. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is volgens lokale mediaberichten stabiel.

Wapens

Speurders konden de schutter niet linken aan een rechts-extremistische groep en het is ook niet duidelijk waarom hij zichzelf doodschoot.

De parketwoordvoerder zei dat in zijn auto twee semi-automatische wapens werden gevonden en dat in zijn huis nog meer wapens lagen die hij allemaal wettig in bezit had.