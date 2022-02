Knack en Trends pakken samen uit met een extra digitale editie over de Russische invasie in Oekraïne.

Wat al een tijdje werd gevreesd en aangekondigd, is deze week gebeurd: op bevel van president Vladimir Poetin is het Russische leger buurland Oekraïne binnengevallen. Knack, Trends en Le Vif pakken samen uit met een extra digitale editie. Wie stopt Poetin? Lees nu via deze link.

Volg al onze updates in onze liveblog Oekraïnecrisis.

