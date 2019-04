Door alle kritiek op de Europese Unie wordt vaak vergeten dat Europa ook zorgt voor een goede bescherming van zijn consumenten, strenge regels oplegt op het vlak van voedselveiligheid en ambitieuze klimaatdoelen stelt. Met de Europese verkiezingen in aantocht ging Knack op zoek naar een aantal in het oog springende Europese maatregelen die een positieve impact hebben op ons dagelijks leven.

We zijn ons er vaak niet voldoende van bewust, maar de invloed van de Europese Unie op het leven van de gewone Europeaan is enorm. Europa vaardigt regels uit in verband met de kwaliteit van ons drinkwater, reclame tijdens kinderprogramma's, het beheer van ons visbestand, dierenwelzijn en cosmetica die in de EU worden verkocht. Er is continue monitoring van de voedselveiligheid. Er is een Europese ziekteverzekeringskaart, waardoor Europeanen in het buitenland makkelijker toegang krijgen tot medische zorg. Europa legt verplicht een energieverbruikslabel op aan alle huishoudelijke apparaten die in de Unie worden verkocht en zorgt ervoor dat je je gsm-nummer kunt behouden als je van provider verandert. Er is financiële steun voor de verspreiding van Europese films, er zijn Europese veiligheidsnormen voor kinderzitjes in auto's en verplichte choquerende foto's op pakjes sigaretten. De CE-markering ( 'conformité européenne') die op veel producten is terug te vinden, van televisietoestellen tot condooms, geeft aan dat een product in overeenstemming is met de Europese regelgeving.

...