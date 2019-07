Dat Labour niet langer een bedreiging is voor een impopulaire, onbekwame, verdeelde regeringspartij, zegt alles wat je moet weten over de huidige Britse politiek, schrijft Lia van Bekhoven.

Hoe is het toch met Jeremy Corbyn, hoor ik u niet vragen. Waar is de Labourpartij? Dit zouden gouden tijden moeten zijn voor de Britse oppositie. Stel je eens voor. Een regeringspartij in de greep van eurosceptische fundamentalisten. Een gedoodverfde premier Boris Johnson die - nog vóór hij zijn fiets in Downing Street geparkeerd heeft - al een van de meest omstreden regeringsleiders in de recente geschiedenis is. Tel daarbij een bevolkingsmeerderheid die tegen zijn harde No Deal Brexit-echtscheiding is. Een Lagerhuis dat complotten smeedt om de nieuwe eerste minister te vloeren. En wat zegt Labour? Niks. De partij lijkt nauwelijks in staat een weg te vinden uit een papieren boterhamzakje, laat staan uit de heersende chaos.

...