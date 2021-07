Plannen van het Oekraïense ministerie van Defensie om vrouwelijke soldaten te laten marcheren op hakken lokken felle kritiek uit.

Het ministerie van Defensie verspreidde beelden van een repetitie van een militaire parade op 24 augustus in Kiev, wanneer Oekraïne 30 jaar onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie viert. Daarop is te zien hoe vrouwelijke soldaten op hakken aan het marcheren zijn.

Volgens het leger maken de schoenen deel uit van een legerjurk, maar de plannen lokken een golf van verontwaardiging uit.

Inina Gerashchenko, lid van de oppositie in het parlement, zegt dat ze eerst dacht dat het om een grap ging en spreekt van 'seksisme in plaats van gelijkheid', meldt BBC World News. Een legerveterane, Maria Berlinskaya, zei dat een parade militaire bekwaamheid zou moeten demonstreren, maar dat deze hakken bedoeld zijn om hoge officieren op de tribunes te prikkelen.

Vitaly Portnikov, een vooraanstaande journalist en politiek commentator in Oekraïne, schreef op Facebook dat 'de parade op hakken een ware schande is' en dat sommige functionarissen 'een middeleeuws denkpatroon' hebben.

Het Oekraïense leger telt zo'n 31.000 vrouwelijke soldaten.

