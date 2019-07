De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) vreest voor een zware schipbreuk in de Middellandse Zee, voor de kust van Libië. Mogelijk zijn er tot 150 doden. Zo'n 145 mensen zouden gered zijn. Dat heeft de IOM donderdag op Twitter laten weten. De Libische reddingsdiensten laten vrijdagavond weten dat 62 levenloze lichamen uit het water gehaald zijn. Nog zowat 110 mensen zijn als vermist opgegeven.

Het ongeval deed zich voor vlak bij de Libische kustplaats Al-Chums, ten oosten van de hoofdstad Tripoli. Aan boord van de houten boot waren ongeveer 250 migranten. Hoog VN-commissaris voor de Vluchtelingen Filippo Grandi sprak op Twitter over 'de ergste tragedie op de Middellandse Zee' van dit jaar. Hij wil dat opnieuw begonnen wordt met het redden van mensen in nood op zee. Grandi vraagt dat er een einde komt aan de internering van vluchtelingen en migranten in Libië en dat er meer veilige routes komen vanuit het land. 'Anders is het voor die vele andere vertwijfelde mensen te laat', aldus de Hoog Commissaris.

Momenteel varen er geen private reddingsschepen rond op de Middellandse Zee. De Duitse ngo Sea-Eye kondigde donderdag wel aan met het schip 'Alan Kurdi' koers te zetten richting de reddingszone voor de Libische kust. Daar zou het schip komende dinsdag aankomen. De Middellandse Zee is één van de gevaarlijkste vluchtroutes voor mensen die naar Europa willen komen. Volgens cijfers van de IOM kwamen dit jaar al meer dan 680 mensen om het leven bij hun poging om de oversteek te maken.