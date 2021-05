Na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof vorige week hebben de Duitse milieuminister Svenja Schulze en vicekanselier Olaf Scholz woensdag de hoekstenen van een nieuwe klimaatwet voorgesteld. Het pakket bepaalt, voor het eerst, dat Duitsland tegen 2045 klimaatneutraal moet zijn.

De doelstelling werd voorgesteld tijdens een inderhaast bijeengeroepen persconferentie. De plannen van de ministers van de sociaaldemocratische SPD bepalen ook dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 65 procent beperkt moet worden. Ook geldt een nieuwe doelstelling tegen 2040: dan moet Duitsland zijn uitstoot met 88 procent gereduceerd hebben.

De plannen moeten nog verder afgestemd worden met de christendemocratische coalitiepartners van de CDU en de CSU. Bedoeling is dat de Duitse bondsregering de komende weken een wetsontwerp goedkeurt. 'Er is eensgezindheid in de regering', zei Schulze evenwel.

Financiënminister Scholz sprak van intensieve gesprekken in de regering. 'De komende weken zullen we een ambitieuze, maar haalbare klimaatwet hebben in de regering', zei hij.

Met de aanpassingen aan de klimaatwet reageert de regering op een uitspraak van het Grondwettelijk Hof. De rechter verplichtte vorige week om tegen eind 2022 de doelstellingen die de uitstoot van broeikasgassen moeten beperken na 2030 nader te bepalen.

Bondskanselier Angela Merkel ging woensdag, tijdens een videogesprek met enkele Nederlandse studenten, dieper in op de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. 'We moeten meer doen', zei ze. 'Het hof heeft ons gezegd dat we niet alleen vrijheden voor de huidige generaties kunnen hebben, maar dat we ook aan vrijheden voor de komende generaties moeten denken. Dat is een nieuw juridisch perspectief dat veel consequenties kan hebben.'

